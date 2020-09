Wielertransfers 2021: Alessandro De Marchi, BORA-hansgrohe, Movistar Women maandag 14 september 2020 om 11:54

Het is 1 augustus geweest en dat betekent dat de transfercarrousel voor komend seizoen op volle toeren draait. In de rubriek Wielertransfers 2021 bundelt WielerFlits alle laatste nieuwtjes uit het peloton aangaande verschuivingen voor komend seizoen.

Israel Start-Up Nation

Alessandro De Marchi (34) is op weg naar Israel Start-Up Nation, waar hij ploeggenoot wordt van Chris Froome. Het is de doorgaans goed ingevoerde wielerjournalist Ciro Scognamiglio die het nieuws lanceerde. De Italiaanse renner maakt nu nog deel uit van het CCC Team, waar hij aan zijn tweede seizoen bezig is. Daarvoor reed de meervoudige etappewinnaar in de Vuelta a España vier seizoenen bij CCC’s voorganger BMC Racing.

According to @Gazzetta_it sources, @ADM_RossodiBuja Alessandro de Marchi – now with @CCCProTeam at @LeTour – is likely to join @YallaIsraelSUN and so in 2021 will be team-mate of @chrisfroome — Ciro Scognamiglio (@cirogazzetta) September 14, 2020

BORA-hansgrohe

Het was al even bekend dat BORA-hansgrohe Giovanni Aleotti (21) had aangetrokken, nu heeft de ploeg de komst van de getalenteerde Italiaan ook officieel bevestigd. “Ik heb gevolgd hoe BORA-hansgrohe de afgelopen jaren jonge renners ontwikkelde. Met veel geduld en ervaring. Ik had dus al veel verwachtingen van deze ploeg en dit werd verder versterkt in het scoutingsproces. Ik kan niet wachten om aan mijn avontuur te beginnen”, aldus Aleotti, die voor drie jaar tekende.

Ook verzekerde de Duitse ploeg zich een jaar langer van de diensten van Matteo Fabbro (25), die zijn aflopende contract met een jaar verlengde. “Na mijn eerste jaren bij de profs stond BORA-hansgrohe altijd boven aan mijn wensenlijstje. Hoewel we allemaal een behoorlijk vreemd jaar hebben beleefd, kan ik na één seizoen zeggen dat al mijn verwachtingen hier zijn uitgekomen”, aldus de Italiaan, die afgelopen winter overkwam van Katusha Alpecin.

Movistar Women

Movistar Women heeft Aude Biannic (29) en Alba Teruel (24) langer aan zich gebonden. Française Biannic zette haar handtekening onder een contractverlenging tot en met 2022, Teruel uit Spanje tekende bij tot en met 2021. Met Biannic en Teruel erbij telt de selectie van de Spaanse formatie voor volgend seizoen nu twaalf rensters. Het team versterkte zich al met Annemiek van Vleuten, die overkomt van Mitchelton-Scott.