Annemiek van Vleuten voor twee jaar naar Movistar: “Dit project trekt me aan” maandag 31 augustus 2020 om 18:04

Drie weken geleden meldde WielerFlits al in primeur dat wereldkampioene Annemiek van Vleuten dicht bij een overstap naar Team Movistar stond. Zonet heeft het Spaanse WorldTour-team de transfer bevestigd. Van Vleuten tekent er een overeenkomst voor twee jaar. “Team Movistar voelt al jaren als een Spaanse familie voor mij.”

“Met de komst van Van Vleuten zet Movistar een grote stap voorwaarts in haar doel om een referentie te worden in WorldTour-peloton bij de dames”, aldus het persbericht van de Spaanse ploeg. “We hebben dezelfde ambitie zoals we de afgelopen decennia hadden met het mannenteam.”

“Mijn geschiedenis met Team Movistar gaat vele jaren terug”, vertelt Van Vleuten in de communiqué. “Ik leerde de ploeg beter kennen toen ik trainingsritten met hen deelde tijdens mijn hoogtestages in de Sierra Nevada in 2014. Ik vond de ervaring erg leuk; het voelde als een Spaanse familie voor mij.”

Tafeltennisen met Valverde

“Ik voelde me er meteen welkom. Het was ook het eerste professionele herenteam dat me uitnodigde om mee te doen aan een duurtraining. De sfeer was ontspannend: geen stress tijdens de training, ik werd opgewacht na de beklimmingen en elke avond aten we samen. En ik genoot van het tafeltennissen met Alejandro Valverde.”

Van Vleuten ziet nu dezelfde cultuur bij het damesteam als wat ze zes jaar geleden al zag in de Sierra Nevada. “Een geweldige groep dames. Het project trekt me enorm aan en ik kijk er ook naar uit om samen te werken met Patxi Vila, hoofd van de performance cel. Ik kijk er naar uit om samen met het hele team te verbeteren. Ik hoop dat zij ook mij kunnen helpen om nog sneller te worden, ook op de Canyon-tijdritfiets.”

Ervaring doorgeven

“Ik ben niet meer de jongste van het team, maar ik ben super ambitieus en wil nog steeds presteren. Ik denk nog niet aan het einde van mijn carrière, maar aan hoe ik nog kan beter worden. Ik hoop trouwens dat deze stap me kan helpen nieuwe energie te vinden. Ook om mijn ervaring door te geven aan deze dames. Ik werk graag met jonge atleten, hen helpen en het Spaanse wielrennen ondersteunen wordt echt een doel.”

“Natuurlijk wil ik zelf wedstrijden blijven winnen, maar het gevoel om een teamgenoot te zien winnen nadat je haar hebt geholpen, is ook van onschatbare waarde. Misschien zelfs meer dan zelf winnen. Hopelijk kunnen mijn nieuwe ploeggenoten af en toe eens profiteren als de concurrentie mij in de gaten houdt.”

Latino-bloed

Tot slot heeft Van Vleuten het nog over de zuiderse cultuur. “Ik heb het gevoel dat er wat Latino-bloed in mij ziet. Ik voel me echt thuis als ik naar Zuid-Europa ga. De mentaliteit van Spanjaarden, met een goed gevoel voor humor, zorgt voor een omgeving waarin je je thuis voelt, en die je meestal sterker maakt. Het gaat om hard werken, maar ook om plezier hebben. Een gelukkige wielrenner presteert beter!”