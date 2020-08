BORA-hansgrohe neemt toptalent Aleotti over van CCC

BORA-hansgrohe pakt door in het belotencircuit. Nadat de Duitse formatie maandag al Matthew Walls en Frederik Wandahl contracteerde, komt daar ook een van de grotere Italiaanse talenten bij. Giovanni Aleotti tekent ook voor drie seizoenen, bevestigen meerdere bronnen aan WielerFlits.

De 21-jarige Italiaan staat te boek als een groot talent voor het rondewerk, maar ook in de zwaardere klassiekers komt hij tot zijn recht. In een resem belangrijke Italiaanse beloftenkoersen eindigde Aleotti vorig jaar op het podium, waarbij hij de Trofeo Edil c wist te winnen. Hij werd ook tweede achter Marijn van den Berg (Metec-TKH) in de Carpathian Couriers Race, andermaal een vooraanstaande rittenkoers voor U23-renners. Zijn beste prestatie zette hij neer in de Ronde van de Toekomst. Daar werd de Italiaan namelijk tweede achter Tobias Foss (Jumbo-Visma) en eindigde hij voor Ilan Van Wilder van Team Sunweb.

Voorcontract CCC

De jonge ronderenner rijdt nu nog voor het continentale team Friuli, dat de laatste jaren Matteo Fabbro (die over een aflopend contract bij BORA-hansgrohe beschikt), Mattia Bais en Nicola Venchiarutti (beiden onder contract bij Androni Giocattoli-Sidermec) op profniveau bracht. Aleotti was eigenlijk voorzien om zijn profdebuut te maken bij CCC, de ploeg van teammanager Jim Ochowicz. Bij de Poolse ploeg tekende hij na zijn tweede plek in de Tour de l’Avenir een voorcontract. Omdat CCC op 1 augustus nog altijd niet gered was, verviel die verbintenis. BORA-hansgrohe was er daarna als de kippen bij om hem vast te leggen.