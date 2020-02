Taj Jones spurt sneller dan Max Walscheid in Tour de Langkawi zaterdag 8 februari 2020 om 09:04

Taj Jones heeft de tweede etappe van de Tour de Langkawi gewonnen. In Kerthe was hij de beste in een massasprint. Max Walscheid kwam als tweede over de finish, Jérémy Lecroq werd derde. Yevgeniy Fedorov behield de leiderstrui.

In de tweede rit over 175,5 kilometer reed het peloton van Kuala Terengganu naar Kerteh, waar een sprint werd verwacht. De eerste tachtig kilometer gingen langs de kust, daarna doken de renners het binnenland in. Vijf vluchters sloegen nog in de eerste twintig kilometer de handen ineen. Mattia Viel (Androni Giocattoli-Sidermec) en Alessandro Iacchi (Vini Zabù-KTM) kregen Rylee Field, Muhammad Mohd Zariff en Colby Lange mee.

Hun voorsprong liep op tot maximaal vijf minuten na vijftig kilometer. Daarna nam het continentale Terengganu het voortouw in de achtervolging; de ploeg reed vandaag immers een thuiswedstrijd. Ook de renners van Vino-Astana Motors, dat met Yevgeniy Fedorov de leider in de wedstrijd in het team had, draaiden mee. Tot na halfkoers werd de voorsprong van de vluchters rond vijf minuten gehouden, maar dan werd het tempo erachter opgeschroefd.

Field probeert het solo

Toch liep de voorsprong niet snel terug, mede doordat de ploegen van de sprinters geen handje toestaken in de achtervolging. Toen de voorsprong tot onder de twee minuten was gezakt, vond Rylee Field het welletjes. Op 25 kilometer van de streep demarreerde de renner van BridgeLane weg uit de kopgroep. Daarachter was de samenwerking kwijt en dus kon de Australiër snel voorsprong pakken.

In de laatste twintig kilometer begon ook NTT Pro Cycling zich met de achtervolging te bemoeien, maar op tien kilometer van de finish lag Field nog altijd een minuutje voor. Even leek een sensatie in de maak, maar uiteindelijk werd de Australiër in de laatste vier kilometer weer ingerekend. Een massasprint moest dan de beslissing brengen. In de laatste rechte lijn was Taj Jones sneller dan Max Walscheid. Jérémy Lecroq werd derde.

Voor de pas 19-jarige Jones, die uitkomt voor het continentale ARA Pro Racing Sunshine Coast, was het zijn eerste UCI-overwinning. Gisteren kwam hij nog als zevende over de aankomst.