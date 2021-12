Wielertenues 2022: Trek-Segafredo kiest voor grotendeels wit tenue

Trek-Segafredo heeft het nieuwe tenue voor 2022 gepresenteerd. De mannenploeg is volgend seizoen te zien in een overwegend wit tenue met een rode baan op de borst rondom het logo van de hoofdsponsor. De vrouwen rijden in nagenoeg hetzelfde truitje, maar dan met lichtblauwe accenten in plaats van rode.

Ten opzichte van het tenue waarin de mannen van Trek-Segafredo koersten in 2021 zijn de zwarte mouwen verdwenen. Ook is de rode baan aan de voorzijde van het tricot iets kleiner. Niet meer allebei de sponsornamen staan in dat vlak, maar alleen nog maar Trek. Op de nieuwe outfit heeft bandensponsor Pirelli een prominente plek op de mouw en op de achterkant van de broek.

Ook is het voor het eerst dat de mannen en de vrouwen van de Amerikaanse ploeg in nagenoeg hetzelfde ontwerp rijden. De vrouwenformatie had de afgelopen jaren een volledig eigen ontwerp, met vooral blauwtinten. De kleding van Trek-Segafredo is ontworpen door het Italiaanse Santini.

foto: Trek-Segafredo Het tenue van de mannen in 2021 - foto: Cor Vos Het tenue van de vrouwen in 2021 - foto: Cor Vos