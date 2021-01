Wielertenues 2021: Sport Vlaanderen-Baloise verandert niets aan outfit

Veel ploegen gooien het komend seizoen over een andere boeg wat betreft het tenue, maar dit geldt niet voor Sport Vlaanderen-Baloise. De renners die uitkomen voor de Belgische ploeg zullen namelijk hetzelfde pakje dragen.

Sport Vlaanderen-Baloise zal ook dit jaar weer uitkomen als ProTeam en heeft geen verrassingen in petto wat betreft het tenue voor 2021. De renners blijven in wit-blauwe tenues koersen met gele banen. Op het shirt prijken uiteraard sponsoren als agentschap Sport Vlaanderen, verzekeraar Baloise Insurance en verzekeringsmakelaar Callant.

In september 2020 was er nog goed nieuws voor de wielerploeg. Baloise Insurance besloot namelijk haar partnership met het UCI ProTeam met minstens twee jaar te verlengen tot eind 2022. Baloise Insurance is nu al meer dan twaalf jaar vaste sponsor van het team van manager Christophe Sercu.

De ploeg nam onlangs afscheid van Amaury Capiot, Milan Menten, Edward Planckaert, Emiel Planckaert en Kevin Deltombe. Daartegenover staat de komst van Alex Colman, Rune Herregodts, Arne Marit, Jens Reynders, Ward Vanhoof en Ruben Apers.

Fabio Van Den Bossche in de Sport Vlaanderen – Baloise wielertrui voor 2021. Volledig hetzelfde als die van 2020, met dank aan onze trouwe partners! (foto: @GettyImages) @VdBFabio pic.twitter.com/yycn2d43ye — SportVl – Baloise (@TeamSVB) January 7, 2021