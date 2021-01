Wielertenues 2021: Intermarché-Wanty-Gobert behoudt dezelfde kleuren

Het tenue van Intermarché-Wanty-Gobert heeft enkele wijzigingen ondergaan. De Belgische WorldTour-formatie behoudt weliswaar de kleuren van vorig seizoen (donkerblauw, wit en fluogeel), maar het design van het truitje is veranderd.

De broek is blauw en die kleur wordt doorgetrokken naar de onderkant van het tenue. Op de borst staan de logo’s van de hoofdsponsors op een witte achtergrond, die is afgerond met dikke, fluorescerend gele lijnen. Op de mouwen staat ook nog het logo van partner Tormans.

Het tenue waar Intermarché-Wanty-Gobert in 2021 in gaat rijden is ontworpen door Stycle Design (bekend van Twitter) en gefabriceerd door kledingsponsor Santic, dat al sinds 2018 partner is van de wielerploeg. Intermarché-Wanty-Gobert was afgelopen jaar nog een ProTeam, maar de ploeg heeft de WorldTour-licentie van het gestopte CCC overgenomen.

Onder meer Rein Taaramäe, Baptiste Planckaert (midden op de foto), Louis Meintjes, Jan Hirt en Taco van der Hoorn zijn nieuw bij de Belgische ploeg. Andere bekende namen in de selectie zijn Jan Bakelants, Quinten Hermans, Maurits Lammertink en de broers Danny en Boy van Poppel.

Het tenue van 2021 - foto: Intermarché-Wanty-Gobert Het tenue van 2020 - foto: Cor Vos