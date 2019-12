Wielertenues 2020: Nippo-Delko One Provence kiest voor strepen

De ploeg die we afgelopen seizoen nog kenden als Delko Marseille Provence heeft de nieuwe naam en het nieuwe tenue gepresenteerd voor 2020. Door de komst van een nieuwe Japanse sponsor heet het team volgend jaar: Nippo-Delko One Provence.

De formatie gaat rijden op een Franse licentie, maar kent nu al meerdere Japanse invloeden. Nippo heeft namelijk de overstap gemaakt van Nippo-Vini Fantini, de Italiaanse ploeg die ophoudt te bestaan. Nadat dat contract afgesloten was, werden al vier Japanse renners gepresenteerd: Fumiyuki Beppu, Hideto Nakane, Masahiro Ishigami en Atsushi Oka.

Veranderingen in het tenue

Het tricot is veel veranderd. Het lichtblauw en wit is ingewisseld voor een donkerblauw en wit gestreept tenue. De mouwen zijn geheel donkerblauw, evenals de broeken. Op de buik zijn hoofdsponsoren Delko en Nippo goed zichtbaar. De term ‘One Provence, many futures’ is de marketingterm waarmee de metropool Aix-Marseille-Provence zich internationaal wil profileren.

Nippo-Delko One Provence rijdt volgend jaar op fietsen van Look.

đź“Ł Team NIPPO DELKO One Provence presents its jersey for the 2020 season!

Like the character Escartefigue in Marcel Pagnol’s famous film Marius, the riders’ tunic is adorned with navy blue and white stripes, the sailor jersey!

📸Sonoko Tanaka pic.twitter.com/d2q4yERLep

— Team Delko Marseille Provence (@TeamDelko_MP_) December 19, 2019