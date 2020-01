Wielertenues 2020: Arkéa Samsic kiest voor rood woensdag 1 januari 2020 om 10:00

Arkéa Samsic heeft op nieuwsjaarsdag zijn nieuwe tenue voor 2020 bekendgemaakt. De Franse formatie plaatste op Twitter een video waarin enkele renners van de ploeg de nieuwe outfit tonen.

De ploeg kiest in 2020 voor een rood tenue. In 2019 reed het nog in het wit. Eerder werd al bekend dat Arkéa Samsic vanaf dit jaar op Canyon-fietsen gaat rijden. De ploeg heeft zich met het aantrekken van onder meer Nairo Quintana en Nacer Bouhanni stevig versterkt.