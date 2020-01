Wielertenues 2020: Androni Giocattoli-Sidermec gaat weer voor rood-wit vrijdag 3 januari 2020 om 12:01

Androni Giocattoli-Sidermec is klaar voor het nieuwe wielerseizoen, nu de Italiaanse formatie het tenue voor 2020 heeft gepresenteerd. De formatie van Gianni Savio koerst ook dit jaar weer in een rood-wit shirt, al zien we wel een verschil met voorgaande seizoenen.

Wie goed naar het nieuwe tenue kijkt, ziet dat de ploeg heeft gekozen voor een nog grotere witte baan. Dit gaat ten koste van de kleur rood, al is de ploeg nog altijd te herkennen aan de combinatie wit-rood. Wat ook ongewijzigd is gebleven: de vele sponsoren op het shirt, zoals speelgoedfabrikant Androni Giocattoli, subsponsor Sidermec en fietsenleverancier Bottecchia.

Androni Giocattoli-Sidermec kan met tevredenheid terugkijken op 2019, aangezien de ploeg maar liefst 32 wedstrijden wist te winnen. De grootste zege is op het conto van Fausto Masnada te schrijven, aangezien de rasklimmer een ritzege wist te boeken in de Giro d’Italia. Verder won de formatie onder meer de Giro dell’Appennino en Tro-Bro Léon.

Savio moest na het seizoen afscheid nemen van zijn kopmannen Masnada, Mattia Cattaneo en Andrea Vendrame. De ploeg moet ook verder zonder sprinters Matteo Pelucchi en Marco Benfatto, Matteo Montaguti en Marco Frapporti. Androni verwelkomt dan weer tien nieuwe gezichten, waaronder Nicola Bagioli, Simon Pellaud en klimmer Jefferson Cepeda.