Renners Androni Giocattoli-Sidermec aangereden tijdens ploegstage in Spanje

Drie renners van Androni Giocattoli-Sidermec zijn vrijdag, op de eerste dag van de ploegstage in Benidorm, aangereden door een automobilist. Daarop moest Brandon Rojas die komend jaar zijn profdebuut maakt, worden overgebracht naar het ziekenhuis.

De ploeg die komend seizoen verder gaat onder de naam Drone Hopper-Androni Giocattoli, laat op zijn website weten dat het ongeval werd veroorzaakt door een automobilist die ‘weer op de weg kwam, net toen de renners aan de andere kant van de weg aankwamen op een licht dalend stuk naar links’. Volgens de ploeg was het ongeval gewelddadig en onvermijdelijk en stuiterde Rojas tegen de voorruit van de auto.

De 19-jarige Colombiaan, afgelopen seizoen etappewinnaar in de Vuelta a Colombia-U23, liep een snee in zijn hals en een kneuzing in zijn rechterknie op en werd naderhand naar een nabijgelegen ziekenhuis gebracht. Uit onderzoek bleek dat hij niets had gebroken en ’s avonds mocht hij, met drie hechtingen in zijn hals, het ziekenhuis alweer verlaten. Rojas neemt nu een paar dagen rust alvorens hij de ploegstage hervat.

De andere twee betrokken renners, Juan Diego Alba, die deze winter overkomt van Movistar, en Marti Vigo, hielden blauwe plekken over aan het ongeval.