Wielerploegen 2021: UAE Emirates

In aanloop naar het wielerseizoen 2021 neemt WielerFlits alle wielerploegen van het hoogste niveau onder de loep. We stellen in de reeks ‘Wielerploegen 2021’ alle WorldTour-teams voor, aan de hand van de transfers, de selecties en de doelstellingen. Vandaag is het de beurt aan UAE Emirates.

UAE Emirates

Land: Verenigde Arabische Emiraten

Sponsoren: Het land Verenigde Arabische Emiraten en Fly Emirates (vliegmaatschappij)

Sinds: 1999 (eerder ook Lampre)

UCI-afkorting: UAD

Fietsensponsor: Colnago

Tenue 2021:

Vorig jaar

Na zijn indrukwekkende groterondedebuut in de Vuelta a España mocht Tadej Pogačar afgelopen jaar voor het eerst zijn opwachting maken in de Tour de France. Om ervaring op te doen en om te leren, zo werd bij de ploegvoorstelling gezegd. De beoogde klassementskopman was Fabio Aru. Na twee moeizame jaren als gevolg van gezondheidsproblemen en een beknelde liesslagader was de Italiaan eropuit om terug te keren op zijn oude niveau. Pogačar wist zijn goede lijn uit de Vuelta echter moeiteloos naar het nieuwe seizoen door te trekken. In de Ronde van Valencia was hij heer en meester en de UAE Tour beëindigde hij als tweede.

Tegen het einde van de coronabreak pakte Pogačar in eigen land de draad weer op en verlengde hij zijn nationale titel tijdrijden, om vervolgens in Strade Bianche en Milaan-San Remo net buiten de top tien te finishen. De Dauphiné vormde dan de opmaat voor de Tour. In de vijfdaagse ronde werd de Sloveen met de dag beter en was hij uiteindelijk de nummer vier in het eindklassement. Vergeleken met Bernal (rugproblemen), Roglič (gevallen), Quintana (knieproblemen), Kruijswijk (gevallen), Landa (rugproblemen) en Pinot (gevallen) kende Pogačar eigenlijk een vrij vlekkeloze aanloop naar de Ronde van Frankrijk.

Het verhaal dat zich in de Tour vervolgens ontspon, is bekend. Bij de eerste aankomst bergop in Orcières-Merlette moest de renner uit Komenda alleen Roglič voor zich dulden, drie dagen later miste hij de slag in de waaieretappe naar Lavaur en in de Pyreneeënrit naar Laruns won hij vóór Roglic, terwijl zijn ploeggenoot Aru diezelfde dag via de achterdeur de ronde verliet. Pogačar was het station ‘ervaring opdoen’ allang voorbij en ontpopte zich tot een grote kanshebber in de strijd om het geel. Uiteindelijk wist hij de ronde zelfs te winnen door op de voorlaatste dag, in de tijdrit naar La Planche des Belles Filles, Roglič uit de leiderstrui te rijden.

Met negen eerste plaatsen in Valencia, de UAE Tour, het Sloveens kampioenschap en de Tour was Pogačar de succesvolste coureur van UAE Emirates en had hij een groot aandeel in de derde plek van de ploeg op de UCI World Ranking. Het team zette voorafgaand aan het wielerseizoen in op minstens dertig overwinningen en voldeed daar, ondanks de vele afgelastingen en wijzigingen op de kalender, met 33 zeges (drie eindklassementen, zes eendagswedstrijden en 24 etappezeges) knap aan. Naast de Sloveense klassementskopman waren er meer sierpaarden. In totaal wisten elf renners van de ploeg een keer te winnen.

Je zou het door de eindzege haast vergeten, maar Alexander Kristoff was eveneens succesvol in de Tour. In de chaotische openingsetappe rond Nice was de Noor de sterkste van het hele pak. Later in het seizoen won hij ook nog de sprint om de derde plaats in de Ronde van Vlaanderen. In de Giro d’Italia rekende de ploeg op Diego Ulissi en Fernando Gaviria. De 31-jarige Italiaan liet in aanloop ernaartoe al goede vorm zien door de Ronde van Luxemburg op zijn naam te schrijven. Vervolgens won hij in de Giro, op de punchfinish in Agrigento, de tweede etappe. Een kleine twee weken later kwam hij in Monselice nog eens als eerste over de streep.

Gaviria was het speerpunt voor de sprintetappes, maar verliet met lege handen de ronde. Voor de Colombiaan bracht het seizoen niet wat hij ervan verwachtte. Toch begon hij in de Vuelta a San Juan nog sterk met drie etappezeges, maar na de UAE Tour bleek hij besmet met het coronavirus. Na de coronabreak won hij in de Vuelta a Burgos en de Tour du Limousin een etappe en een maand later was hij verreweg de snelste in de Giro della Toscana, maar de echte uitschieters, zoals een dagzege in de Giro, bleven uit. De 22-jarige Brandon McNulty (vijftiende) was overigens de beste UAE-renner in het eindklassement van de Ronde van Italië.

Net als in de Giro trok UAE Emirates zonder echte klassementskopman naar de Vuelta a España, de laatste grote ronde van het gekke wielerjaar 2020. Voor de sprintetappes rekende de ploeg op de 22-jarige Jasper Philipsen, die toen al ritzeges in de Tour du Limousin en de BinckBank Tour op zak had. In de eerste week was de Belg al dicht bij de winst toen hij in Ejea de los Caballeros alleen Sam Bennett moest voorlaten. In de laatste week pakte hij dan toch zijn eerste dagsucces in een grote ronde. In Puebla de Sanabria wist hij Pascal Ackermann voor te blijven in de sprint. Met David De la Cruz was de ploeg zevende in het eindklassement.

Davide Formolo zou de Vuelta vroegtijdig verlaten en daarmee weer een seizoen afsluiten waar hij door blessures niet het beste van zichzelf kon laten zien. De Italiaan reed in het verleden driemaal naar de top tien in de grote ronden, maar het is alweer een poosje geleden dat hij zijn kwaliteiten in het rondewerk voor het laatst kon laten zien. In de Vuelta van 2019 moest hij voortijdig opgeven na een val in de eerste week en ook in 2020 zou hij de grote ronden niet uitrijden. In de Tour brak hij in de tweede week zijn sleutelbeen en in de Vuelta brak een tekort aan conditie hem op. In het slotweekend keerde hij terug naar huis om bij de geboorte van zijn dochter Chloe te zijn.

Tot slot, hoe brachten de jongeren in de ploeg het ervan af? Met Tourwinnaar Pogačar, die in 2020 eigenlijk pas tweedejaars neoprof was, en Philipsen zijn er al twee voorbijgekomen. UAE Emirates had echter meer talent aan boord. Brandon McNulty was de beste van de ploeg in het klassement van de Giro en reed voor de coronabreak al korte uitslagen in de Vuelta a San Juan en de Ruta del Sol. In het tijdrijden is de Amerikaan een man om rekening mee te houden. Datzelfde geldt voor Mikkel Bjerg, drievoudig beloftewereldkampioen in deze discipline. In de tricky openingstijdrit van de Giro eindigde de Deen derde.

Met Andrés Camilo Ardila en Alessandro Covi haalde UAE Emirates vorig seizoen de winnaar en de nummer vier van de Giro d’Italia U23 binnen. Ardila kende een moeizaam eerste profjaar. De Colombiaan begon met een veelbelovende zeventiende plaats in de Tour Colombia, maar door de coronapandemie verloor hij vervolgens zijn vorm die hij nodig had voor de koersen in Europa. Covi kon wel al een paar keer een korte uitslag rijden. Twee dagen na zijn achtste plaats in de Coppa Sabatini, sprintte de Italiaan naar de tweede plek in de Giro dell’Appennino. Een maand later maakte hij indruk door negende te worden in de Brabantse Pijl.

Aantal overwinningen: 33

Belangrijkste resultaten:

Eindklassement Ronde van Valencia –

Eerste etappe Tour de France –

Negende etappe Tour de France –

Vijftiende etappe Tour de France –

Eindklassement Ronde van Luxemburg –

Twintigste etappe Tour de France –

Eindklassement Tour de France –

Tweede etappe Giro d’Italia –

Dertiende etappe Giro d’Italia –

Vijftiende etappe Vuelta a España –

Eindklassement Tour Down Under –

Eindklassement UAE Tour –

Strade Bianche –

Luik-Bastenaken-Luik –

Ronde van Vlaanderen –

Transfers

UAE Emirates nam deze winter van vijf renners afscheid. Daarbij is de naam van Fabio Aru zonder twijfel de opvallendste. De Vuelta-winnaar van 2015 vertrok na drie moeizame jaren naar Qhubeka ASSOS. Daar wil hij teruggaan naar de basis om zo zijn oude niveau weer te vinden. Ook verliet de beloftevolle Jasper Philipsen de ploeg, nadat zijn contract niet werd verlengd. De snelle Belg, die in de Vuelta a España naar zijn eerste ritzege in een grote ronde sprintte, koerst de komende twee seizoenen voor Alpecin-Fenix, waar hij aan de zijde van Mathieu van der Poel het klassieke voorjaar in wil duiken.

Hardrijder Tom Bohli verkaste na twee seizoenen naar Cofidis, waar hij de ploeg rond kopmannen Guillaume Martin en Elia Viviani moet versterken. Sergio Henao volgde Fabio Aru naar de opvolger van NTT Pro Cycling in het peloton, Qhubeka ASSOS. Ploegmanager Douglas Ryder noemde de ervaren klimmer een ‘geweldige aanvulling voor de ploeg in de strijd om de klassementen’. Ook Edward Ravasi keerde niet meer terug in de selectie van de Emiraten-ploeg. De Italiaanse klimmer cijferde zich het afgelopen seizoen vooral weg voor zijn kopmannen en gaat nu voor EOLO-Kometa rijden, het ProTeam van Ivan Basso en Alberto Contador.

Lees meer: Jasper Philipsen op weg naar Alpecin-Fenix

Tegelijk heeft UAE Emirates erg goed ingekocht. De ploeg wilde onder meer de klimkern rond haar kopman Tadej Pogačar versterken. De meest besproken aanwinst was Marc Hirschi. De Zwitserse heuvelspecialist werd de revelatie van afgelopen jaar met etappewinst in de Tour, een derde plaats tijdens het WK in Imola, winst in de Waalse Pijl en een tweede plek in Luik-Bastenaken-Luik. Voor 2021 had de 22-jarige coureur nog een contract bij Team DSM. Maar toen een overstap ineens bespreekbaar werd, twijfelde de ploeg van Mauro Gianetti en Joxean Matxín geen moment om hem binnen te halen. Dit seizoen wil hij vooral bevestigen en zich ontwikkelen als kopman.

Net als Hirschi moet ook Rafał Majka Pogačar in de Tour bergop gaan bijstaan. De 31-jarige Pool kwam over van BORA-hansgrohe, waar hij in vier jaar onder meer een etappe won in de Vuelta en in 2019 zesde werd in zowel de Giro als de Vuelta. Daarnaast versterkte UAE Emirates zich met Matteo Trentin. De vice-wereldkampioen van Harrogate (2019) is vooral aangetrokken met het oog op de klassiekers. Een grote klassieke zege in Milaan-San Remo, de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix staat hoog op zijn wensenlijstje. Ook zou hij graag voor het groen in de Tour gaan. Wel terwijl hij meewerkt aan de klassementsdoelstellingen van het team, zei hij erbij.

Naast Hirschi, Majka en Trentin haalde UAE Emirates Ryan Gibbons binnen. De Zuid-Afrikaanse wegkampioen verliet na vier seizoenen NTT Pro Cycling voor een nieuw avontuur bij de ploeg van Mauro Gianetti. Daar mag hij in de kleinere wedstrijden voor zijn eigen kansen rijden, terwijl hij in de grote voorjaarsklassiekers Alexander Kristoff en Matteo Trentin moet helpen. Ook gaat hij in de Vuelta van start. De laatste aanwinst is het toptalent Juan Ayuso. De 18-jarige renner is de huidige Spaanse juniorenkampioen tijdrijden èn op de weg en treedt per 1 augustus in dienst bij de ploeg. Die legde hem al voor liefst vijf jaar vast.

Lees meer: Marc Hirschi kiest voor UAE Emirates

UIT

Fabio Aru (Qhubeka ASSOS)

Tom Bohli (Cofidis)

Sergio Henao (Qhubeka ASSOS)

Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix)

Edward Ravasi (EOLO-Kometa)

IN

Juan Ayuso (Colpack Ballan) – vanaf 1 augustus

Ryan Gibbons (NTT)

Marc Hirschi (Sunweb)

Rafał Majka (BORA-hansgrohe)

Matteo Trentin (CCC)

Ambities voor 2021

Dankzij de Tourzege van Tadej Pogačar was 2020 een geweldig seizoen voor UAE Emirates. In het nieuwe jaar wil de ploeg het succes maar wat graag doorzetten. De verbintenis met de Sloveen is vorig voorjaar al opengebroken en verlengd tot eind 2024 en om hem aan een nieuwe gele trui te helpen, werden Rafał Majka en Marc Hirschi aangetrokken. Ook Davide Formolo staat hem straks in de Ronde van Frankrijk normaal gezien weer bij. Er is de ploeg veel aangelegen om voortaan ook de eigen tactiek te kunnen voeren, in plaats van de koers af te stemmen op Jumbo-Visma en INEOS Grenadiers. Alexander Kristoff mag in de Tour voor zijn eigen kansen rijden.

Voor de Giro d’Italia heeft de ploeg het kopmanschap aan Davide Formolo en Brandon McNulty toegewezen. Formolo reed tussen 2016 en 2018 driemaal naar de top tien in de Giro en de Vuelta. Dat hij toentertijd weinig onderdeed voor de beste renners, geeft hem vertrouwen. Voor McNulty wordt dit zijn tweede Giro-optreden op rij. Afgelopen jaar was de 22-jarige Amerikaan de beste UAE-renner in het eindklassement op de vijftiende plaats. Voor dit jaar heeft hij zijn zinnen gezet op een top 10-klassering. In de sprintetappes rekent de ploeg op Fernando Gaviria. Hij heeft zijn oog laten vallen op het puntenklassement, dat hij in 2017 al eens won.

Ook de selectie voor de laatste grote ronde van het jaar, de Vuelta a España, is in grote lijnen al bekendgemaakt. Na de Tour gaat Tadej Pogačar ook naar de Spaanse ronde, waar hij twee jaar geleden zijn indrukwekkende groterondedebuut maakte. Voor de bergetappes kunnen we tevens op David De la Cruz en Rafał Majka rekenen. Matteo Trentin wil de ronde vooral als voorbereiding gebruiken voor het WK wielrennen, dat drie weken na de Vuelta in Vlaanderen wordt gehouden. Daar wil hij zich revancheren voor zijn misgelopen wereldtitel twee jaar geleden. Na zesenhalf uur koers moest hij toen zijn meerdere erkennen in Mads Pedersen.

Voor de verschillende typen klassiekers heeft UAE Emirates meerdere troeven. In de koersen over de kasseien rekent de ploeg op Alexander Kristoff, in 2015 winnaar van de Ronde van Vlaanderen, Matteo Trentin en Fernando Gaviria. In de Ardennenklassiekers kan de ploeg over een sterk blok beschikken met Marc Hirschi, afgelopen jaar winnaar van de Waalse Pijl, Tadej Pogačar, die vorig seizoen derde werd in Luik-Bastenaken-Luik, de wereldkampioen van Firenze (2013) Rui Costa en Davide Formolo. Die laatste was twee jaar geleden nog de runner-up in LBL, in de uitgave die door Jakob Fuglsang werd gewonnen.

Normaal zou ook Diego Ulissi een prominente rol vertolken in de plannen van UAE Emirates, maar het is nog ongewis welke gevolgen zijn hartproblemen hebben voor zijn seizoen. Na het afgelopen seizoen werd duidelijk dat bij de heuvelspecialist een ontsteking in zijn hartspier was vastgesteld. Hij werd verschillende keren onderzocht en moest de fiets laten staan om rust te houden. Onlangs bevestigde de ploeg dat de 31-jarige renner weer mag beginnen te trainen, nadat uit onderzoek geen risicovolle hartritmestoornissen naar voren zijn gekomen. Het is nog niet bekend wanneer de Italiaan terug kan keren in het peloton.

Daarnaast heeft UAE Emirates nog een hele ris renners, die een korte uitslag kunnen rijden als ze voor hun eigen kans mogen gaan. Denk aan Jan Polanc, die afgelopen jaar tussen grote namen als Greg Van Avermaet, Michał Kwiatkowski en Vincenzo Nibali zesde was in de verregende editie van de Gran Trittico Lombardo. Of neem Valerio Conti, afgelopen jaar de winnaar van de Trofeo Matteotti. Joe Dombrowski kon in de Giro van 2020 door een buikvirus een goed klassement uit zijn hoofd zetten, maar was twee jaar terug nog twaalfde in de ronde. Sven Erik Bystrøm, Juan Sebastián Molano en Alexandr Riabushenko kunnen ook kort eindigen.

Tot slot richten we nog een blik op de jeugd. Drievoudig beloftewereldkampioen tijdrijden Mikkel Bjerg, Alessandro Covi en Brandon McNulty hebben de kwaliteiten om mee te spelen in de grote wedstrijden. Dat McNulty al vijftiende werd in de Giro en dit seizoen al een gedeeld kopmanschap krijgt toegespeeld, onderstreept dat alleen maar. Covi hoopt dit jaar zijn groterondedebuut in de Giro te maken. Ploegleider Adam Peiper noemde Bjerg al als mogelijke kandidaat om Pogačar in de Tour bij te staan in de waaieretappes. Andrés Camilo Ardila wil graag een grote ronde rijden om te laten zien dat zijn vertrouwen weer helemaal terug is.

Selectie UAE Emirates 2021

Andrés Camilo Ardila

Juan Ayuso – vanaf 1 augustus

Mikkel Bjerg

Sven Erik Bystrøm

Valerio Conti

Rui Costa

Alessandro Covi

David De la Cruz

Joe Dombrowski

Davide Formolo

Fernando Gaviria

Ryan Gibbons

Marc Hirschi

Alexander Kristoff

Vegard Stake Laengen

Rafał Majka

Marco Marcato

Brandon McNulty

Yousif Mirza

Juan Sebastián Molano

Cristian Camilo Muñoz

Ivo Oliveira

Rui Oliveira

Tadej Pogačar

Jan Polanc

Alexandr Riabushenko

Maximiliano Richeze

Matteo Trentin

Oliviero Troia

Diego Ulissi

Totaal: 30 renners