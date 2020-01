Wielerploegen 2020: Groupama-FDJ woensdag 22 januari 2020 om 07:00

Het is januari en dat betekent dat een nieuw wielerseizoen is begonnen. Net als elk jaar trapt WielerFlits deze maand traditiegetrouw af met het voorstellen van alle WorldTour-Teams. Vandaag komt Groupama-FDJ aan bod, de ploeg van kopmannen Thibaut Pinot en Arnaud Démare.

GROUPAMA-FDJ 2020

Land: Frankrijk

Sponsors: Groupama (verzekeringscollectief) en FDJ (Franse nationale loterij)

Sinds: 1997 (La Française des Jeux, FDjeux.com, FDJ-BigMat, FDJ.fr)

UCI-code: GFC

Fietsensponsor: Lapierre

Tenue 2020:

Het jaar van Groupama-FDJ

Als we een blik werpen op het afgelopen jaar van Groupama-FDJ, dan lag de doelstelling van de ploeg in de zomer. Als beste ploeg van Frankrijk moet de Tour de France het hoofddoel zijn. Van de twee kopmannen koos alleen Thibaut Pinot voor de Tour. Arnaud Démare besloot om alles op de Giro d’Italia te zetten.

Het seizoen van Pinot ging voortvarend van start, met een vierde plek in de Tour de La Provence en een eindzege in de Tour du Haut-Var. Ook in de WorldTour liet de klimmer van zich spreken: vijfde in Tirreno-Adriatico, elfde in Catalonië en vijfde in het Critérium du Dauphiné. Tussendoor won hij in eigen land ook nog de Tour de l’Ain na een ritzege op de Grand Colombier.

In de Tour de France moest het voor hem gebeuren. De hele ploeg, met onder meer David Gaudu, Sébastien Reichenbach en Rudy Molard, stond in dienst van Pinot. Na een vijfde plek op La Planche des Belles Filles bestormde de Franse hoop de top-10 van het klassement. In Saint-Étienne liep hij nog een ritzege mis, maar die kwam er aan het eind van de tweede week toch. Op de Tourmalet was hij de beste van de klassementsrenners.

Niets leek een podiumplaats in de weg te staan voor Pinot, die naarmate de beslissende etappes naderden zelfs een van de topfavorieten was op de eindzege. “Ik geloofde er echt in. Niets kon me overkomen. Maar we zullen het dus nooit weten”, zei hij. Maar toen sloeg het noodlot toe. In de negentiende rit naar Tignes vloeiden de tranen rijkelijk. Een knieblessure gooide roet in het eten van Pinot. Einde Tour, einde seizoen.

Arnaud Démare bezorgde Groupama-FDJ in totaal vijf overwinningen in 2019. Zijn eerste seizoenszege behaalde hij in de WorldTour, namelijk in de Giro. In de biljartvlakke rit naar Modena was hij Elia Viviani en Rüdiger Selig te snel af. Diverse ereplaatsen zorgden ervoor dat Démare in een spannende strijd verwikkeld raakte met Pascal Ackermann om de puntentrui. Zeven dagen mocht de Fransman het paars dragen, maar uiteindelijk trok de Duitser aan het langste eind: Démare strandde op dertien punten.

Het succes van de Franse ploeg van manager Marc Madiot kwam niet alleen van de twee kopmannen. Marc Sarreau bewees een uitstekende sprinter te zijn voor de spreekwoordelijke tweede lijn. Hij won vijf keer in kleinere koersen in eigen land, daar waar Groupama-FDJ óók moet scoren. Stefan Küng won op zijn beurt drie tijdritten, waaronder het Zwitsers kampioenschap. Ook pakte hij een rit in de Ronde van Romandië. Ook klimtalent Gaudu was trefzeker in die WorldTour-ronde.

Aantal overwinningen: 24

Belangrijkste resultaten:

Ritzege Tour de France

Ritzege Giro d’Italia

Twee ritzeges Ronde van Romandië

Tour de l’Ain

Tour du Haut-Var

Transfers

Groupama-FDJ is nooit een groot handelshuis geweest. In 2018 presenteerde de ploeg zeven nieuwkomers, dat is veel in de recente historie. Veel renners die voor de ploeg koersen, blijven er ook voor langere tijd. Dat is ook te zien aan de afgelopen transferwinter.

Van vier renners werd afscheid genomen. Oudgedienden Benoît Vaugrenard en Steve Morabito zwaaiden af. Vaugrenard debuteerde in 2003 voor het team van Madiot en verliet nooit het schip, terwijl Morabito na een dienstverband van vijf jaar afscheid nam van de sport. Daniel Hoelgaard kon zich in vier Franse jaren niet onderscheiden: hij koos voor een terugkeer naar Noorwegen.

Eerder in het seizoen werd de vrijgekomen plek van Georg Preidler, die het gebruik van bloeddoping toegaf en een vierjarige schorsing opgelegd kreeg, opgevuld door Kevin Geniets. De Luxemburger is een product uit de eigen beloftenploeg van Groupama-FDJ. Hij stroomde tijdens het seizoen al in. Deze winter kwamen daar talenten Alexys Brunel (winnaar Parijs-Tours U23) en Simon Guglielmi (achtste in Giro d’Italia U23) nog bij.

Fabian Lienhard is de derde en laatste aanwinst van deze winter. De Zwitser was al eens stagiair bij BMC, maar heeft zich via een omweg door Oostenrijk, de Verenigde Staten en Zwitserland alsnog naar de WorldTour geknokt. Lienhard won de Trofej Porec in Kroatië en behaalde ereplaatsen in de GP Aargau (zevende), op het Zwitsers kampioenschap (negende), in de Druivenkoers (vierde) en de Coppa Sabatini (zevende).

UIT

Benoît Vaugrenard (gestopt)

Steve Morabito (gestopt)

Georg Preidler (geschorst)

Daniel Hoelgaard (Uno-X)

IN

Fabien Lienhard (IAM Excelsior)

Alexys Brunel (Groupama-FDJ U23)

Simon Guglielmi (Groupama-FDJ U23)

Ambities voor 2020

Veel verandert niet aan de ambities van Groupama-FDJ ten opzichte van 2019. Andermaal zal Thibaut Pinot uitgespeeld worden in de Tour de France. Hij zal gebrand zijn op revanche, nadat hij vorig jaar in topvorm (en in kansrijke positie) op moest geven.

Opvallend, voor het eerst in zijn elfjarige carrière gaat Pinot zich melden in Parijs-Nice. De rasklimmer koos altijd voor een voorbereiding in Tirreno-Adriatico op zijn voorjaar. “Parijs-Nice is een hele speciale wedstrijd, maar ik neem een risico, aangezien ik altijd goed presteer in Tirreno-Adriatico”, reageerde Pinot op zijn programmakeuze. Andere doelen zijn ook al duidelijk voor de coureur uit Mélisey: het Ardense drieluik, de Tour de France, de Olympische Spelen en het klim-WK in Martigny.

Ploegleider Philippe Mauduit liet zich ook uit over de grote kopman, die de draad weer op zal pikken na een teleurstellend einde van 2019. “Er is geen twijfel, want Thibaut heeft daar de kracht voor. Hij heeft het karakter van de allergrootsten, het karakter van een echte kampioen waarmee hij na elke tegenslag kan terugslaan. Dat is het verschil tussen renners die wedstrijden van het hoogste niveau kunnen winnen en anderen: de kracht om jezelf uit te dagen en zover mogelijk te gaan om je doelen te bereiken.”

Arnaud Démare zal zich voor het tweede jaar op rij niet melden in La Grande Boucle. De sprintkopman rijdt weer de Giro d’Italia en zal daarnaast ook debuteren in de Vuelta a España. Voor Démare is het winnen van een etappe in elke grote ronde het doel. Ritzeges in de Giro en de Tour heeft hij al op zak, in de Spaanse ronde nog niet. En wellicht behaalt de Fransman dat unicum wel op Nederlands grondgebied bij de Vuelta-start in Utrecht of Breda.

Zijn Nederlandse gangmaker Ramon Sinkeldam zal Démare bijna het hele seizoen flankeren. Dat zal ook zo zijn in een aantal voorjaarswedstrijden, zoals de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Al jarenlang is dat niet het favoriete terrein van Groupama-FDJ, maar gezien hun kwaliteiten zouden Démare, Sinkeldam en/of Stefan Küng voor een uitschieter moeten kunnen zorgen.

In de tweede lijn zal Groupama-FDJ opnieuw rekenen op de hardrijderskwaliteiten van Stefan Küng. Ook het is de vraag of David Gaudu opnieuw een stap kan zetten in zijn ontwikkeling. Kan hij zich mengen tussen de beste klimmers van de WorldTour? En zal sprinter Marc Sarreau kunnen voortborduren op zijn vijf zeges van 2019?

Ook de twee hoofdsponsoren hadden nog goed nieuws te melden: Groupama en FDJ hebben zich tot en met 2024 verbonden aan de ploeg. Daarmee komt de dertig jaar steeds dichterbij. Française des Jeux werd namelijk opgericht in 1997.

Selectie Groupama-FDJ voor 2020

Bruno Armirail

William Bonnet

Alexys Brunel

Mickaël Delage

Arnaud Démare

Antoine Duchesne

Kilian Frankiny

David Gaudu

Kevin Geniets

Jacopo Guarnieri

Simon Guglielmi

Ignatas Konovalovas

Stefan Küng

Matthieu Ladagnous

Olivier Le Gac

Fabien Lienhard

Tobias Ludvigsson

Valentin Madouas

Rudy Molard

Thibaut Pinot

Sebastien Reichenbach

Anthony Roux

Marc Sarreau

Miles Scotson

Romain Seigle

Ramon Sinkeldam

Benjamin Thomas

Léo Vincent

Totaal: 28 renners