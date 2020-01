Groupama-FDJ tot en met 2024 in het wielerpeloton vrijdag 17 januari 2020 om 13:21

Goed nieuws voor Thibaut Pinot, Arnaud Démare en Ramon Sinkeldam: hoofdsponsoren Groupama en FDJ blijven de WorldTour-ploeg namelijk tot en met 2024 financieel ondersteunen. De formatie bestaat al sinds 1997, toen nog onder de naam La Française des Jeux.

Verzekeringscollectief Groupama en de Franse nationale loterij FDJ zijn al enige tijd verbonden aan de ploeg van manager Marc Madiot. FDJ sponsort het team al vanaf het prille begin, terwijl Groupama eind 2017 besloot om als geldschieter op te treden. De formatie mocht de afgelopen jaren meerdere successen vieren.

Zo won Arnaud Démare in 2016 Milaan-San Remo, terwijl Thibaut Pinot twee jaar later de beste was in de Ronde van Lombardije. Daarnaast werden er etappezeges behaald in de Giro d’Italia, Tour de France en Vuelta a España. Groupama-FDJ hoopt dit jaar met Pinot een gooi te doen naar de eindzege in de Ronde van Frankrijk.

Vorig jaar maakte verzekeringsbedrijf AG2R La Mondiale al bekend de samenwerking met de gelijknamige wielerploeg met twee jaar te verlengen. Dit betekent dat die andere Franse WorldTour-ploeg tot en met 2023 in het wielerpeloton te zien zal zijn.