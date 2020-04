WielerFlits Update #2: Skypen met Johnny Hoogerland, Aike Visbeek, nieuws en meer maandag 13 april 2020 om 11:44

Opleidingsploeg SEG Racing Academy gaat zich voorlopig focussen op eRaces. In deze aflevering van de WielerFlits Update beeldbellen we met Aike Visbeek. De teammanager van de opleidingsploeg legt uit wat je kunt leren van eRaces, waarom ze nuttig zijn voor de WorldTour en wat er nog moet verbeteren om mainstream te gaan.

In deze aflevering ook een gesprek met oud-renner Johnny Hoogerland over het coronavirus in zijn nieuwe thuisland Oostenrijk en zijn verwachtingen voor de hervatting van het seizoen. Daarnaast ook aandacht voor de grote bezuinigingen bij de UCI, het interview met Theo Bos en een update over het NK wielrennen.

De WielerFlits Update is binnenkort ook te beluisteren als podcast

