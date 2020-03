SEG Racing Academy voorlopig verder als e-sportteam vrijdag 27 maart 2020 om 15:37

Nu de competitieve wielersport stilligt door de coronacrisis, ontspruiten alternatieven op digitaal gebied. SEG Racing Academy gaat zich voorlopig volledig richten op e-sport en past haar naam daar zelfs op aan: SEG eRacing Academy.

Door alle maatregelen omtrent het coronavirus worden ook de renners van SEG Racing Academy aangemoedigd om alleen op pad te gaan of thuis te blijven. Daarom richt de ploeg zich nu vooral op wedstrijdactiviteit via virtuele fietsplatforms. De ploeg neemt voorlopig zelfs een nieuwe naam aan: SEG eRacing Academy. Komend weekend nemen renners van SEG al deel aan de Tour de Zwift en voor april staat de Zwift Classics-reeks op het programma.

Ook kennisoverdracht wordt voortaan digitaal aangeboden in de vorm van webinars. Denk hierbij aan interviews, lezingen en masterclasses met de performance staf, oud-renners van de ploeg en gevestigde namen uit de wielersport. “Met alles wat er momenteel in de wereld gebeurt, willen we ons steentje bijdragen en iedereen aanmoedigen om de regels te volgen en, in het geval van wielrenners, alleen te fietsen of thuis te trainen”, vertelt academy director Aike Visbeek.

Creatief zijn

Daarom moet de ploeg creatief zijn, gaat Visbeek verder. “Want ons doel is om de renners te blijven ontwikkelen en hen op te leiden voor de volgende stap. We zijn enthousiast over dit nieuwe hoofdstuk van de ploeg en het is duidelijk dat ons eRacing-programma een blijvertje wordt.”