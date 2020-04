Ook UCI in financiële nood door coronacrisis donderdag 9 april 2020 om 13:57

De UCI heeft forse bezuinigingsmaatregelen aangekondigd voor haar eigen organisatie. De Internationale Wielerunie is door de uitbraak van het coronavirus in financieel zwaar weer beland.

De UCI ontving sinds de uitbraak van het virus al meer dan 650 verzoeken van wedstrijdorganisaties om koersen uit te stellen of te schrappen. De wielerwereld ligt voorlopig tot minstens 1 juni stil, maar los daarvan zijn al wedstrijden geannuleerd die in augustus op de kalender staan. De UCI heeft uit solidariteit besloten de organisatievergoeding, die wedstrijdorganisaties betalen aan de UCI, terug te storten.

Voor de Wielerunie is de zogenoemde Organisation Fee echter een belangrijke inkomstenbron. Door het verplaatsen van de Olympische Spelen in Tokio naar 2021 worden ook de inkomsten uit de Olympische Spelen vertraagd. De UCI helpt mee bij de organisatie van de olympische wielertoernooien, wat voor de bond een substantiële inkomstenbron is.

Het management comité heeft onlangs in een spoedvergadering een aantal acute maatregelen getroffen.

Bezuinigingsmaatregelen UCI

De dagelijkse leiding van de UCI levert salaris in

Volledig of gedeeltelijk verlof voor de 130 personeelsleden op het UCI kantoor en World Cycling Centra van de UCI

Vacaturestop

Bezuiniging op projecten voor 2020 en volgende jaren

Aanpassing van alle solidariteitsprojecten voor nationale bonden (de UCI organiseert een reeks stimuleringsprojecten in landen zonder fietscultuur, red.)

Invoeren van virtuele vergaderingen voor het Management Comité, UCI Commissarissen en seminars (besparing op reiskosten, red.)

Heroverwegen van verbintenissen met service providers voor evenementen, consultants en andere faciliterende partijen

Lappartient roept op tot eenheid

“Onze internationale bond gaat door een nooit eerder vertoonde crisis”, zegt UCI-voorzitter David Lappartient in een persstatement. “De inactiviteit raakt atleten, teams, organisatoren, partners en een grote meerderheid van de organisaties die onze sport levendig houden. De UCI blijft hier niet van gespaard. Het uitstellen van de Olympische en Paralympische Spelen in Tokio, de veelvoud aan verplaatsingen of afgelastingen van wedstrijden op de UCI kalender en de onzekerheid over het tweede gedeelte van het seizoen hebben grote impact op de sport en in het bijzonder op de UCI.”

“Het is tijd voor de wielerfamilie om zich te verenigen en in eenheid onze sport voor te bereiden op herstel van deze gezondheids- en economische crisis Deze keuzes zijn moeilijk maar noodzakelijk als we de wielersport na het coronavirus willen heropbouwen. ”