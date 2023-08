Youri IJnsen • woensdag 23 augustus 2023 om 15:30

5 pooltips van WielerFlits voor de Vuelta a España 2023

De laatste grote ronde van het seizoen staat alweer op het programma en dat betekent ook het laatste managementspel in WielerFlits Ploegleider. De Vuelta a España 2023 staat – net als andere jaren – bol van het jong talent dat voor het eerst ruikt aan een grote ronde. Dat maakt het extra interessant. Weet jij de krenten uit de pap te vinden? Zo niet, dan helpt WielerFlits je traditiegetrouw met een handje via onze Pooltips!

Cian Uijtdebroeks (BORA-hansgrohe) – 5 europunten

De Ronde van Spanje 2023 betekent het grote ronde-debuut voor Cian Uijtdebroeks. Het 20-jarige Belgische toptalent van BORA-hansgrohe trekt een parallel met Remco Evenepoel, al kiest zijn Duitse ploeg er juist voor om hem rustig te brengen terwijl REV er meteen stond bij Quick-Step. Na een licht programma in 2022 (waarin hij wel de Tour de l’Avenir won), toont de tweedejaars prof dit jaar wat hij in zijn mars heeft.

In de WorldTour-rondes van Catalonië, Romandië en Zwitserland werd Uijtdebroeks respectievelijk negende, zesde en zevende. Een veelbelovend talent dat in de Vuelta zo maar definitief kan doorbreken in al zijn onbevangenheid.

Geoffrey Bouchard (AG2R Citroën) – 4 europunten

Bij AG2R Citroën starten ze dit jaar met een vrijbuitersploeg aan de Vuelta a España. Dat is een perfecte situatie voor Geoffrey Bouchard. Een van de moeilijkst te voorspellen klassementen in een grote ronde, is die van het bergklassement. Laat de 31-jarige Fransman daar nu net vaak een doel van maken. Sterker nog: in twee van de in totaal vier grote rondes die hij uitreed, nam hij de bolletjestrui na 21 etappes definitief mee naar huis.

Bouchard won namelijk het bergklassement in de Vuelta van 2019 en de Giro d’Italia van 2021. De Franse laatbloeier – na een voorzichtige opmars bij de amateurs werd hij pas op zijn 27ste prof – werd in 2021 veertiende in de Vuelta.

Juan Sebastian Molano (UAE Emirates) – 3 europunten

Een van de beste prijs-kwaliteit-renners in het Vuelta-spel, is ongetwijfeld Juan Sebastian Molano. De 28-jarige sprinter uit Colombia won vorig jaar immers nog de slotrit in de Ronde van Spanje. Ook dit jaar kan de renner van UAE Emirates hoge ogen gooien, want het sprintveld in de Vuelta is allesbehalve indrukwekkend. Molano’s grootste concurrenten heten Alberto Dainese, Gerben Thijssen, Bryan Coquard en Marijn van den Berg.

In de vier á vijf sprintkansen die er de komende weken in Spanje liggen, kan Molano daar zeker een of meerdere ritten van winnen. En aangezien hij ook best redelijk klimt, zou de Colombiaan best eens kunnen meedingen naar de puntentrui.

Orluis Aular (Caja Rural-Seguros RGA) – 2 europunten

In WielerFlits Ploegleider is het altijd puzzelen geblazen, omdat je maar een beperkt budget met europunten hebt. Daar kun je lang niet alle toppers mee vastleggen, zoals je dat bij sommige andere spellen wel kunt. Dure sprinters zijn daarom vaak een no-go en daarom kiezen veel spelers vaak voor goedkopere snelheidsduivels. Zo bleek Jonathan Milan voor drie europunten een schot in de roos tijdens de Giro.

Molano passeerde net al de revue en denk ook eens aan Orluis Aular. De dubbele kampioen van Venezuela heeft een sterk eindschot, zeker na een lastige koers. In dit veld kan de renner van Caja Rural-Seguros RGA zichzelf misschien wel ontpoppen tot verrassing.

Felix Engelhardt (Jayco-AlUla) – 1 europunt

In het komende Vuelta-spel wemelt het van de interessante namen die maar 1 europunt waard zijn. De usual suspects pakken jullie er vast zelf wel uit, wij lichten daarom een renner uit die misschien niet overal bij iedereen op de radar staat. We hebben het over Felix Engelhardt. De 23-jarige Duitser is dit jaar nieuw op profniveau, nadat hij vorig seizoen Europees kampioen op de weg werd bij de beloften.

De renner van Jayco-AlUla heeft zijn debuutjaar echter allerminst gemist. Engelhardt is een enorm goede allrounder die goed klimt en een sterk eindschot heeft. Hij kan een rit winnen deze Vuelta en eindigt vaak ook kort in puntenklassementen. Ideale bankzitter?

In de komende WielerFlits Podcast bespreken we nog een aantal interessante namen, stay tuned!