woensdag 23 augustus 2023 om 14:42

Schrijf je nu in voor het Vuelta a España 2023-spel van WielerFlits Ploegleider!

De Vuelta a España 2023 beleef je nog intenser op WielerFlits. Naast nieuws, voorbeschouwingen en interviews kan je net zoals tijdens de klassiekers en de Giro en de Tour, ook nu weer meespelen in ons wielerspel WielerFlits Ploegleider. Een samenwerking tussen WielerFlits en Ploegleider.nl.

Met WielerFlits Ploegleider beleef je de Vuelta als een echte ploegleider. Stel je favoriete renners op in je eigen ploeg en verdien elke etappe punten. Het principe is eenvoudig: als een renner goed rijdt, scoor jij ook!

Hoe werkt het?

Je krijgt een fictief budget van 100 europunten en daarmee moet je acht basisrenners en vijf reserves selecteren. Voorafgaand aan iedere etappe mag je één wissel doorvoeren tussen je acht basisrenners en je vijf reserves, waardoor je met je team kunt spelen in bergetappes, massasprints en tijdritten.

Na iedere etappe scoren renners, truidragers, leden van de leider in het ploegenklassement en de meest strijdlustigste renner van de dag punten. Extra punten kan je scoren door de juiste dagwinnaar – die niet in jouw team hoeft te zitten – te voorspellen. Ook in het eindklassement zijn punten te verdienen, net als met winnaars van nevenklassementen.

Jouw subleague

Wil je het spel nog spannender maken? Speel dan je eigen competitie tegen je vrienden of collega’s in een subleague. Maak je eigen subleague aan of word lid van een bestaande subleague en daag elkaar uit om te bepalen wie de beste Ploegleider is.

In de week voor de Vuelta a España krijg je van WielerFlits traditiegetrouw ook weer een aantal tips voor dit spel dankzij onze WielerFlits Pooltips-video. Twijfel je te veel over een aantal namen? Of wil je nu wel een keer heel graag de onwetende collega verslaan die altijd maar wat invult? Kijk dan in de dagen voor de Vuelta-start naar de WielerFlits Pooltips!

Wat kost het & wat kun je winnen?

Meespelen met WielerFlits Ploegleider tijdens de drie grote rondes (Giro d’Italia, Tour de France en Vuelta a Espana) kost €8 per team. Heb je al meegespeeld tijdens andere spellen en reeds betaald, dan kun je vanaf nu je team samenstellen. Wil je alleen meespelen tijdens de Vuelta? Dan kost dat €4 per team. Meld je hier aan!

Je strijdt in WielerFlits Ploegleider om de eer. Voor de winnaar is er wel een exclusief interview met WielerFlits voorbehouden. Zo kon je hier eerder dit jaar lezen over Leon Bouwman, die het WielerFlits Ploegleider-spel in de Giro d’Italia wist te winnen.