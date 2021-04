WielerFlits Podcast: De millimetersprint in de Amstel Gold Race

Podcast

In aflevering 13 van dit seizoen van de WielerFlits Podcast wordt het bloedstollende duel tussen Van Aert en Pidcock in de Amstel Gold Race uitgebreid besproken. Wie van de twee maakte de beste indruk en hoe zat het nu met die fotofinish? Ook komt de vrouwenwedstrijd met de zege van Marianne Vos aan bod.

Daarnaast blikken WielerFlits-verslaggevers Maxim Horssels en Youri IJnsen vooruit op de Waalse Pijl van aanstaande woensdag. En oh ja, was dat nou Tom Dumoulin die zondag van de koers aan het genieten was? Luister nu naar de nieuwe aflevering van de WielerFlits Podcast!

Listen to “S4E13 – De millimetersprint in de Amstel Gold Race” on Spreaker.

Luister hierboven naar de podcast en abonneer je via je favoriete podcastapp.

iTunes

Spotify

RSS-feed