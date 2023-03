Wiebes weer aan het feest in Drenthe: “Speciaal om drie keer op rij te winnen”

Lorena Wiebes en de Ronde van Drenthe voor vrouwen is een goed huwelijk: na haar zeges in 2021 en 2022 wist ze zaterdag ook de editie van 2023 op haar naam te schrijven. Daar was ze zeer blij mee, liet ze na afloop weten op de sociale media van haar ploeg SD Worx. “Het is heel speciaal om voor de derde keer op rij een wedstrijd te winnen”, zei de sprintster.

“Het is ook nog eens de derde WorldTour-zege op rij voor het team. Hopelijk kunnen we zo doorgaan”, aldus Wiebes, die zelf twee van deze drie zeges noteerde. Voordat ze de Ronde van Drenthe won, was ze ook al de beste in de Omloop van het Hageland. Tussendoor zegevierde Demi Vollering in Strade Bianche. “Het team heeft vandaag ook heel goed werk gedaan. We hebben opnieuw onze kracht laten zien.”

“Ik ben heel blij om onderdeel te zijn van SD Worx, ik voel me echt thuis hier”, vervolgde de Europees kampioene. “Vandaag hebben we weer laten zien hoe sterk we waren. We hadden altijd controle, we zijn nooit in een situatie geweest dat we geen controle hadden. We kunnen hier heel blij mee zijn.”

Hoe verliepen de laatste kilometers? “Na de laatste beklimming van de VAM-berg namen we de leiding en bepaalden we het tempo. Er waren wat aanvallen, maar de meiden reageerden daar goed op. Op een gegeven moment raakte ik de trein een beetje kwijt, maar ik vond Lonneke (Uneken, red.) terug voor de laatste bocht naar links. Daarna koos ik de zelf rechterkant, want ik zag dat daar de ruimte was. Maar de meiden deden heel goed werk. Ze hielden het tempo hoog en brachten me in de juiste positie. Dat is het belangrijkste.”

Lees meer: Drie op een rij voor Lorena Wiebes in Ronde van Drenthe voor vrouwen