Wiebes na vierde seizoenszege: “De wind maakte het nerveus”

Lorena Wiebes blikt met een goed gevoel terug op haar zege in de openingsrit van de Madrid Challenge, de Vuelta-driedaagse voor vrouwen. De kopvrouw van Team Sunweb won de oplopende sprint in Escalona. “De finale was heel lastig en ik blij dat ik het op een goede manier af kon maken”, zegt ze.

De 82 kilometer lange rit van Toledo naar Escalona werd gekenmerkt door een straffe wind. “Het was een heel snelle etappe vandaag”, aldus Wiebes. “En in de tweede helft van de rit hadden we de wind op kop en in de zij. Dat maakte het wel nerveus. Maar de ploeg deed geweldig werk door mij de hele tijd uit de wind te houden. We hadden gelukkig meerdere kaarten om uit te spelen, maar het werd een massasprint en we deden allemaal ons best om mij in een goede positie te houden richting de slotklim.”

Voor Wiebes was de ritwinst in de Madrid Challenge haar vierde zege van het seizoen. Begin dit jaar won ze namens Parkhotel Valkenburg nog de Omloop van het Hageland, waarna ze na haar tussentijdse transfer naar Team Sunweb nog de GP Euromat en de Driedaagse Brugge-De Panne won.