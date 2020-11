Lorena Wiebes snelt naar zege in openingsetappe Madrid Challenge

De openingsetappe van de Madrid Challenge voor vrouwen is gewonnen door Lorena Wiebes. De Nederlandse sprintster van Team Sunweb versloeg na een oplopende finale in Escalona Elisa Balsamo en Lisa Brennauer. De etappe zelf verliep behoorlijk chaotisch.

De Madrid Challenge voor vrouwen begon in 2015 als een eendagskoers, maar vanaf dit jaar is het een rittenkoers van drie dagen. De rensters kregen vandaag een etappe van 83 kilometer voorgeschoteld tussen Toledo en Escalona. De finish lag na een ‘vlakke’ rit bij het kasteel van Escalona na een klimmetje van 800 meter.

Organisatie gaat in de fout

De wedstrijd kende een razendsnelle openingsfase, aangezien de vrouwen vandaag koersten met de nodige rugwind. Na goed 25 kilometer was er nog altijd sprake van een compact peloton. Niet veel later was er consternatie in het peloton. Wat bleek: de organisatie had de renners de verkeerde richting opgestuurd en dus werd de koers stilgelegd.

Na een oponthoud van zo’n dertig minuten werd er weer verder gereden richting de finish in Escalona. Mireia Benito reed een tijdje alleen voor het peloton uit, maar de Spaanse kreeg op een ongelukkig moment af te rekenen met een lekke band en werd zo weer opgeslokt door de grote groep.

Wiebes wint na chaotische finale

In de finale lag het gevaar voor waaiers nog op de loer, maar uiteindelijk begonnen we met een compact peloton aan de laatste vijftien kilometer. Małgorzata Jasińska probeerde het op tien kilometer van de finish nog even met een alles of niets poging, maar ook de Poolse van Casa Dorada bleek niet sterk genoeg om een winnende solo uit de benen te schudden.

Jasińska werd op tijd weer bijgehaald door het peloton, dat zich kon opmaken voor een groepssprint. In de laatste twee kilometer werd de sprintvoorbereiding ontsierd door een valpartij van meerdere rensters, maar de snelle Wiebes begon in een goede positie aan de laatste kilometer en bleek over de meeste power te beschikken.

Overige etappes

De 21-jarige renster mag morgen als extra beloning ook de leiderstrui dragen. Zaterdag staat er een 9,3 kilometer lange individuele tijdrit in Boadilla del Monte op het programma. De slotrit van 98,6 kilometer is op zondag in het centrum van Madrid. De vrouwen rijden dan zeventien rondjes op het lokale parcours dat de mannen later die dag ook rijden.