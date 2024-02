Wie neemt rol Nathan Van Hooydonck over bij Visma | Lease a Bike? “Denk niet dat we een vervanger hebben”

Interview Visma | Lease a Bike zal het in het Openingsweekend zonder Nathan Van Hooydonck moeten doen. De reden kent iedereen. Het zorgt er wel voor dat de gele brigade tactisch zal moeten schuiven. Wie zal de rol van Van Hooydonck op zich nemen? “De koers zal dat wel uitwijzen”, klinkt het.

Wout van Aert weet beter dan wie dan ook hoe belangrijk Van Hooydonck was voor de ploeg. Van Hooydonck hielp hem aan verschillende grote overwinningen, denk bijvoorbeeld aan Gent-Wevelgem in 2021. Nadat bekend raakte dat Van Hooydonck moest stoppen door hartproblemen, was Van Aert ook een van de renners die meteen duidelijk maakte dat dit een enorme impact zal hebben op de ploeg.

Nu het Openingsweekend voor de deur staat, worden ze opnieuw geconfronteerd met de situatie. De selectie van Visma | Lease a Bike is indrukwekkend, maar iemand die Van Hooydonck een op een kan vervangen, zit er niet tussen. Van Aert beaamt: “Ik denk niet dat we een vervanger voor Nathan hebben. Zijn rol was ons naar de belangrijke punten brengen. Hij kon dat enorm goed. Het leuke was dat hij ook zo lang kon overleven. Op die manier konden we met een aantal renners in de finale geraken.”

‘Het zal anders zijn nu’

“Maar de jongens die we nu hebben, zijn ook zeer sterke gasten. Zoals Matteo Jorgenson en Jan Tratnik. En Per Strand Hagenes, die er zondag dan weer zal bijkomen. Zij zullen ook heel ver in de finale geraken. Maar Nathan offerde zich zo hard voor ons op, dat zal nu anders zijn. De ‘nieuwe’ jongens zullen het op een andere manier doen.”

Tiesj Benoot treedt Van Aert in alle aspecten bij. “Ik denk dat Nathan een rol had die voor veel renners bij ons in de ploeg is weggelegd. Een rol in de schaduw van Wout en ook van Christophe Laporte en Dylan van Baarle eventueel. We gaan hem sowieso missen, want hij deed dat op een manier dat niet veel renners hem zullen nadoen. De koers zal wel uitwijzen hoe we dat gaan aanpakken.”

