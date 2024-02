donderdag 22 februari 2024 om 17:54

Wout van Aert kijkt uit naar het Openingsweekend: “Tevreden als we een van de twee winnen”

Video Visma | Lease a Bike zet zaterdag en zondag opnieuw hoog in tijdens het Openingsweekend. De Nederlandse ploeg won vorig jaar Omloop Het Nieuwsblad (Dylan van Baarle) én Kuurne-Brussel-Kuurne (Tiesj Benoot), maar kopman Wout van Aert is komend weekend tevreden als zijn ploeg een van die twee koersen wint. Dat vertelt hij voor de camera van WielerFlits.

De 29-jarige Belgische kopman van Visma | Lease a Bike vindt dat zijn ploeg met de huidige selectie altijd in een overtalsituatie moet zitten. Wel zullen ze eerder in de koers Nathan Van Hooydonck missen, beaamt Van Aert. “Naast Edoardo Affini was Nathan degene in de selecties die altijd zonder winstdoel aan de start stond en zich heel onvoorwaardelijk voor ons opofferde. Dat is nu wel iets anders.”

