Wie is Noah Hobbs, de 19-jarige klassementsleider in Arctic Race of Norway?

Interview

Wie is Noah Hobbs? Deze vraag waarde rond direct na de finish van de tweede etappe in de Arctic Race of Norway. De pas 19-jaar jonge Brit is de nieuwe klassementsleider in de vierdaagse rittenkoers. Maar wie is hij? WielerFlits zocht het uit.

Om te beginnen: hij is snel. In de openingsrit met start en finish in Alta eindigde hij als tweede, achter Alberto Dainese. Vorige maand finishte hij nog als tweede in rit van vier van de Tour Alsace, achter Axel Laurance, die zich twee weken later tot wereldkampioen bij de beloften zou kronen.

“Het is een renner van de Engelse school”, vertelt Jérôme Gannat, zijn ploegleider bij Equipe continentale Groupama-FDJ, de opleidingsploeg van het gelijknamige WorldTeam. “In de wintermaanden rijdt hij op de baan, waaronder zesdaagses. In november doet hij mee aan de Zesdaagse van Gent.”

“Wat hij hier doet, is best bijzonder. Dit is zijn eerste jaar bij onze ploeg en wij zijn hier met vier renners van negentien en twee van twintig jaar, en nu hebben wij ineens de leider van de wedstrijd in ons team. Voor Noah is dit zijn eerste koers op dit niveau (2.Pro, red.)”, aldus Gannat.

De renner in kwestie beleeft het zelf allemaal wat koeltjes. Het gure weer helpt hem daarbij. Klappertandend arriveert hij bij het podium. Ingepakt met zoveel mogelijk handdoeken rond zijn nek. Achter het podium krijgt hij de tijd om wat op te warmen . Na de huldigingsceremonie kan hij, met nog eens drie extra shirtjes rond zijn lichaam, want naast het algemeen klassement staat hij ook bovenaan in het punten- en jongerenklassement, vertellen over zijn dag en toekomstplannen.

“Dit had ik natuurlijk niet verwacht, maar ik ben blij dat het voorlopig zo voor mij uitdraait”, zegt hij over de rit waarin hij als twintigste eindigde. “Door twee keer bij de tussensprints mee te doen, heb ik voldoende bonificatiesecondes gesprokkeld om de leiding over te nemen.”

“Dat ik pas 19 jaar ben, probeer ik geen rol te laten spelen. Ik koers zoals ik altijd al koers en daarmee zie ik wel hoever ik kom. Als je kijkt naar mijn uitslagen lijkt het erop dat ik het goed doe in slechtere omstandigheden; wind, regen en kou, maar om eerlijk te zijn, rijd ik net zo graag in de hitte.”

Zoon van semi-professioneel voetballer

Hobbs is geboren en getogen in Noord-Oost Londen en komt niet uit een wielerfamilie. Zijn vader was een semi-professioneel voetballer. Na verschillende sporten te hebben geprobeerd, begon hij op zijn achtste met fietsen.

Na enkele goede prestaties bij de junioren begon de zoektocht naar een opleidingsploeg. “Tegenwoordig zijn er nogal wat ploegen waar je naar toe zou kunnen gaan. Ik ben om mij heen wat gaan rondvragen bij renners die ook in deze situatie hebben gezeten. Na een gesprekken met onder andere Samuel Watson (nu prof bij Groupama-FDJ, red.) was het een no-brainer om voor deze ploeg te kiezen.”

Eindwinst

Met nog twee etappes te gaan verwacht Hobbs dat de eindzege in de Arctic Race of Norway nog een stap te hoog gegrepen is. “Vandaag en morgen gaan we door heuvelachtig terrein. Vanuit de start is het al redelijk vroeg klimmen. Het team gaat wel voor mij werken en met de leiderstrui om mijn schouders ga ik er alles aan doen.”