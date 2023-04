Wie is Dorian Godon? “Oersterk, maar tactisch is hij niet de slimste”

Dorian Godon was al twee keer de beste in Parijs-Camembert en won al eens een etappe in de Tour du Limousin, maar na zijn zege in de Brabantse Pijl is zijn doorbraak op het grote podium nu ook een feit. Volgens AG2R Citroën-ploegmaats Oliver Naesen en Stan Dewulf is Godon een zeer sterke renner, die nog (veel) meer uit zijn carrière kan halen.

In de slotronde rond Overijse reed Godon weg met medevluchter Ben Healy, waarna het uitdraaide op een sprint-à-deux. De Ier van EF Education-EasyPost bleek geen partij voor Godon in de sprint en zo boekte de 26-jarige Fransman de (voorlopig) grootste zege uit zijn carrière. Voor de meeste wielervolgers kwam dit als een complete verrassing, maar Naesen en Dewulf schetsen in gesprek met Het Laatste Nieuws een ander beeld van Godon.

“Dorian is oersterk, maar hij heeft geen Master in koersverstand. Qua pure power is hij misschien wel de sterkste van de ploeg, maar tactisch is hij niet de slimste, waardoor hij al meer uit zijn carrière had kunnen halen. Dorian zit meestal iets te ver geplaatst, wanneer het net niet mag. Of hij doet halverwege een inspanning om het peloton in te halen, als het net allemaal op een lint ligt.”

In de Brabantse Pijl koerste Godon echter wel de hele dag attent van voren. “Dorian weet niet hoe sterk hij is en dat speelt hem parten, maar als hij plaats krijgt om zijn ding te doen zoals in een afvallingskoers als deze Brabantse Pijl, dan wordt hij gevaarlijk. Woensdag heeft hij eigenlijk de eerste honderdtwintig kilometer bij de eerste tien van het peloton gereden. Doe hem dat maar eens na”, schetst Naesen.

Kanshebber in de Amstel Gold Race? “Zou hem toch maar niet onderschatten”

De vraag is nu of Godon de goede lijn kan doortrekken en zondag ook een rol van betekenis kan spelen in de Amstel Gold Race. Dewulf en Naesen geloven alvast in zijn kansen. “In de Brabantse Pijl behoorde hij toch bij de twee sterksten van de koers. Hij en Healy rijden in de finale nog anderhalve minuut weg van het peloton. Als Dorian plaats krijgt en hij rijdt in de finale weg in een groepje van tien man, zou ik hem toch maar niet onderschatten.”