Brabantse Pijl prooi voor Dorian Godon: “Wist dat ik sterk was in de sprint”

De doorbraak van Dorian Godon op het grote podium is een feit na zijn overwinning in de Brabantse Pijl. De Fransman van AG2R Citroën rekende af met Ben Healy en schreef zo de Vlaamse heuvelklassieker op zijn naam. “Ik wist dat ik sterk was in de sprint”, zei hij na afloop vol zelfvertrouwen.

“Door het parcours en het weer was het een harde koers”, blikt Godon terug bij Het Nieuwsblad. “Ik probeerde al in de eerste lokale ronde mee te schuiven in de aanval. Dat kostte wat energie, en ik had tijd nodig om daarvan te herstellen. Maar hoe verder we reden, hoe beter het ging. Zeker nadat de voorsprong voldoende groot was.”

In de slotronde rond Overijse reed Godon weg met Ben Healy, waarna het uitdraaide op een sprint-à-deux. “Ik wist dat ik sterk was in de sprint. Ik zei tegen mezelf: ‘Ik ga voluit voor de zege.’ Al was ik niet zeker dat ik de snelste was”, legt hij uit. Zijn ploeggenoot Benoît Cosnefroy werd nog derde. “Ik denk dat we vooral collectief zeer sterk hebben gereden. Ik sta niet elke dag op het podium met Benoît. We beginnen echt goed de campagne in de Ardennen.”

Lees ook: Dorian Godon rekent af met Ben Healy in lastige Brabantse Pijl

“Benoît is echt wel in conditie voor de Ardennenklassiekers”, verwacht Godon. “Anders word je niet ook nog derde. Ik hoop dat dit maar het begin is. Het is ook een belangrijke winst voor AG2R Citroën. In de Vlaamse klassiekers hebben we geen makkelijke momenten gekend en ook in andere koersen hadden we wat tegenslag. Maar dit resultaat is er nu.”

Cosnefroy zelf sprak ook over een uitstekende teamprestatie van AG2R Citroën. “Dorian was zo sterk, terwijl ik zelf een gemiddeld gevoel had. Daarom zei ik tegen hem dat hij zijn eigen koers moest rijden. Het was een zeer zware koers, zoals gewoonlijk, maar door de regen en kou was het nog moeilijker. Je moet sterk zijn om te winnen en dat was Dorian”, aldus de nummer drie.