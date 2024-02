dinsdag 20 februari 2024 om 18:29

WHOOP nieuwe titelpartner van Mountain Bike World Series

Het digitale gezondheidsbedrijf WHOOP is voor de komende drie jaar als titelsponsor verbonden aan de UCI Mountain Bike World Series. Beide partijen werken overigens al sinds 2023 samen.

WHOOP zal in elk geval voor de seizoenen 2024, 2025 en 2026 als titelpartner fungeren van UCI Mountain Bike World Series. Dit is een overkoepelende naam voor de Wereldbekers cross-country, shorttrack, marathon, downhill, enduro en E-enduro.

UCI-baas David Lappartient is zeer te spreken over een verdere intensivering van de samenwerking. “Deze nieuwe samenwerking geeft extra cachet aan de UCI Mountain Bike World Series. Met dank aan de door WHOOP aangeleverde data, zijn mountainbikefans zich nog meer bewust van de ongelofelijke fysieke inspanningen van de atleten in kwestie.”

“De UCI Mountain Bike World Series is al over de hele wereld waanzinnig populair en zal alleen nog maar verder groeien, met dank aan de samenwerking tussen de UCI, WHOOP en Warner Bros. Discovery”, is Lappartient duidelijk in zijn nopjes.

WB-kalender

De UCI presenteerde vorig jaar al de nieuwe Wereldbeker-kalender. Opvallend: de mountainbikers die actief zijn in de shorttrack en cross-country trekken dit jaar naar liefst vier nieuwe locaties, terwijl enkele klassieke MTB-afspraken van de kalender verdwijnen. De Wereldbeker zal worden afgetrapt in Brazilië. Op 12 april mag Mairiporã, een plaats in de deelstaat São Paulo, de eerste manche organiseren.