Wereldbeker mountainbike trekt volgend jaar naar vier nieuwe locaties

De UCI heeft de Wereldbeker-kalender 2024 voor het mountainbiken gepresenteerd. Opvallend: de mountainbikers die actief zijn in de shorttrack en cross-country trekken volgend jaar naar liefst vier nieuwe locaties, terwijl enkele klassieke MTB-afspraken van de kalender verdwijnen.

De Wereldbeker mountainbike 2024 zal worden afgetrapt in Zuid-Amerika, om precies te zijn in Brazilië. Op 12 april mag Mairiporã, een plaats in de deelstaat São Paulo, de eerste manche organiseren. De mountainbikers blijven vervolgens in Brazilië om een week later ook deel te nemen aan de wereldbekermanche in Araxá.

Na de eerste twee manches op Braziliaanse bodem volgen in mei en juni twee klassieke MTB-afspraken in Europa. Van 24 tot 26 mei is het Tsjechische Nové Město na Moravě the place to be voor de Wereldbeker mountainbike. Het Italiaanse Val di Sole zal de mountainbikers dan weer verwelkomen van 14 tot en met 16 juni.

Belangrijke periode voor de Olympische Spelen

Na de manche in Val di Sole krijgen de mountainbikers amper rust, want in de maand juni volgen ook nog manches in Crans-Montana in de Zwitserse Alpen (21-23 juni, een nieuwkomer op de kalender) en in de Haute-Savoie (28-30 juni). Dit zijn ook meteen de laatste wereldbekerafspraken voor de Olympische mountainbikewedstrijden van 2024 in Parijs (28-29 juli).

Na de Spelen krijgen we nog twee manches aan de andere kant van de plas. Lake Placid, waar in 1980 de Olympische Spelen werden gehouden, is ook een nieuwkomer (27-29 september) in het wereldbekercircuit. Eindigen doen we dan weer, traditiegetrouw, in het Canadese skioord Mont-Sainte-Anne (4-6 oktober).

Puzzelen voor Mathieu van der Poel

Voor Mathieu van der Poel kan het grote puzzelen nu beginnen. De Nederlander hoopt volgend jaar namelijk revanche te nemen op de Olympische Spelen van Parijs, na zijn echec in Tokio, en de Olympische MTB-titel te veroveren. “Ik weet ook dat ik volgend jaar echt wedstrijden op de mountainbike zal moeten rijden voor een betere startplek. Anders ga ik volgend jaar niet winnen”, vertelde hij na het Olympische testevent in Parijs.

Ik wilde er sowieso al twee rijden na het voorjaar. Maar daar zullen er nog wel een paar bij moeten. We gaan de komende weken puzzelen.’’ Van der Poel heeft al aangegeven dat hij in 2024 ook een klassiek voorjaar wil betwisten tot en met (minstens) Parijs-Roubaix. Deze kasseiklassieker zal plaatsvinden op zondag 7 april.

Wereldbeker mountainbiken 2024 – kalender (Short Track & Cross Country)

12-14 april: Short Track & Cross Country ( Mairiporã)*

19-21 april: Short Track & Cross Country ( Araxá)*

24-26 mei: Short Track & Cross Country ( Nové Město na Moravě)

14-16 juni: Short Track & Cross Country ( Val di Sole)

21-23 juni: Short Track & Cross Country ( Crans-Montana)*

28-30 juni: Short Track & Cross Country ( Haute-Savoie)

27-29 september: Short Track & Cross Country ( Lake Placid)*

4-6 oktober: Short Track & Cross Country ( Mont-Sainte-Anne)

* Nieuwe locaties voor de Wereldbeker mountainbike