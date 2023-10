maandag 16 oktober 2023 om 17:13

Wesley Kreder (32) moet na hartaanval stoppen met wielrennen

Wesley Kreder zet met onmiddellijke ingang een punt achter zijn wielercarrière. De 32-jarige Nederlander, die afgelopen seizoen nog uitkwam voor Cofidis, werd eind augustus getroffen door een hartaanval. “Het was geen eenvoudige beslissing, maar als ik naar mijn kinderen en familie kijk, weet ik dat het de juiste keuze is.”

In de nacht van 28 op 29 augustus kreeg Kreder een hartaanval. Zijn echtgenote en schoonfamilie, die ter plaatse aanwezig waren, verleenden hem eerste hulp, waarna hij in allerijl werd overgebracht naar het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Kreder werd met spoed opgenomen, maar mocht na ruim een week – op woensdag 6 september – het ziekenhuis weer verlaten.

De Nederlander blijkt last te hebben van een ontstoken hartspier- en hartzakje, ook wel bekend als Myocarditis. De ontsteking ontstaat meestal door een virus. Zijn Franse werkgever Cofidis wilde vorige maand nog niet speculeren over zijn verdere sportieve toekomst, maar Kreder hoopte wel weer terug te keren op het hoogste niveau.

“Ik heb een mooie loopbaan gehad en wil het positieve onthouden”

Kreder heeft de hoop om weer terug te keren als wielrenner nu echter laten varen, op advies van de medische advies van Cofidis. “Na mijn hartaanval hield ik mezelf voor dat ik weer op een hoog niveau kon terugkeren, maar mijn arts verzekerde me dat stoppen de beste en verstandigste oplossing was. Ik ken de offers en het niveau dat nodig is om op dit niveau te presteren.”

“Het was geen eenvoudige beslissing, maar als ik naar mijn kinderen en familie kijk, weet ik dat ik het goede heb gedaan. Ik heb een mooie loopbaan gehad en wil het positieve onthouden. Ik zal nu tijd doorbrengen met mijn kinderen en vrouw, als gezin. Ik wacht nog even met het zoeken naar een nieuwe baan. Ik hoop dat mijn verhaal een les is dat het leven te kort is om er niet van te genieten. Dat ga ik nu dan ook doen”, besluit Kreder.

Kreder begon zijn profcarrière in 2013 in dienst van Vacansoleil-DCM en hij reed vervolgens voor Wanty-Groupe Gobert (2014), Roompot-Oranje Peloton (2015-2016), Wanty-Groupe Gobert (2017-2021) en tot slot Cofidis (2022-2023). Kreder wist in zijn loopbaan twee profkoersen te winnen. In 2012 zegevierde hij in de Tour de Vendée, vier jaar later won hij een etappe in de Ster ZLM Toer.