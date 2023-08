Wereldtitel geen verrassing voor Julie Bego: “Zeg al twee maanden dat ik wereldkampioen ging worden”

Julie Bego heeft Frankrijk het goud bezorgd bij de junioren vrouwen op het WK in Glasgow. De jonge renster soleerde na de zege na een verschroeiende demarrage op een van de steile hellingen. “Ik denk al meer dan zes maanden aan de wereldtitel”, vertelde ze achteraf in het flashinterview.

Bego was zaterdag duidelijk de sterkste renner op de Schotse wegen. De Franse trok op een twintigtal kilometer stevig door, haar concurrenten zagen haar niet meer terug. De blijdschap na afloop was enorm, al had Bego het toch zien aankomen. “Ik zeg al twee maanden tegen iedereen dat ik wereldkampioen ga worden. Dat lukt nu ook, dus ik ben heel tevreden. Ik heb hier heel hard voor getraind.”

“Ik denk al meer dan 6 maanden aan de wereldtitel. Ik was dus heel gedreven om het goed te doen”, vervolgt Bego.”Ik had ook een geweldige ploeg. Er waren veel kansen dat een Française de wereldtitel zou pakken. Ik was misschien niet de sterkste van de wereld, maar had wel de sterkste ploeg van de wereld.”

WK 2023: Julie Bego soleert naar goud bij junioren vrouwen, Fleur Moors pakt brons voor België Lees ook: