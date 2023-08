WK 2023: Julie Bego soleert naar goud bij junioren vrouwen, Fleur Moors pakt brons voor België

Julie Bego heeft het wereldkampioenschap bij de junioren vrouwen gewonnen. De Franse renster demarreerde op 21 kilometer van de streep en werd niet meer bijgebeend. Het zilver ging naar Cat Ferguson (Groot-Brittanië), Fleur Moors (België) reed naar brons.

De junioren vrouwen moesten zaterdagmiddag 70,3 kilometer afleggen. De lokale ronde in Glasgow, die 14,3 kilometer lang is, moesten ze vijf keer doen. Op voorhand werd er voornamelijk gekeken naar vijf landen: Groot-Brittanië, Frankrijk, Italië, Nederland en België.

Het initiatief na de start kwam ook al snel van die landen, al toonde ook Australië zich vaak in de eerste gelederen van het peloton. Het tempo lag meteen hoog en daardoor stond de deur vanachter meteen open. Hierdoor kregen we een echte afvallingskoers te zien. Demarrages kregen we niet echt, al werd er op elke heuvel wel flink doorgetrokken.

Fransen nemen het heft in handen

Fleur Moors, een van de sterke Belgische, was een van de rensters die zeer dominant rondreed in Glasgow. Af en toe schudde ze eens aan de boom, waarmee ze aan haar concurrenten toonde dat ze meer dan in orde was. Op een goede 20 kilometer van de streep kregen we voor het eerst een flinke aanval te zien. Celia Gery trok samen met haar landgenote Julie Bego, de Belgische Moors en de Britse Awen Roberts door.

Bego vond dat het nog niet snel genoeg ging en trok na de top van een van de heuvels door. De 18-jarige sloeg in no time een groot gat. Haar voorsprong bedroeg na een drietal kilometers al twintig seconden. In de achtervolging kwam het initiatief van de Britten, die op Montrose Street enkele seconden dichterbij kwamen. Door het goede afstopwerk van de Fransen viel de achtervolging echter vaak stil.

Bego soleert naar goud, brons voor Moors

Vervolgens was het wachten op de laatste beklimming van Montrose Street, die op een kleine twee kilometer van de streep lag. Bego viel niet stil op die lastige helling, waardoor haar zege niet meer in gevaar kwam. De gouden medaille van Bego is geen verrassing, ze won dit seizoen onder meer een rit in de Nations Cup.

In de achtergrond was het Moors die met een fikse demarrage wegsprong van haar medeconcurrenten op Montrose Street. De Belgische leek op weg naar zilver, maar in de laatste meters werd ze nog bijgebeend door Ferguson. Moors kon de Italiaanse Federica Venturelli wel nog net afhouden, waardoor ze brons mee naar huis nam. Xaydee Van Sinaey bezorgde België nog een tiende plaats, de Nederlandse rensters eindigden niet in de top-10,