zondag 4 februari 2024 om 13:57

Wereldkampioene Zoe Bäckstedt blij en opgelucht: “Was best wel nerveus voor de start”

Video Een demonstratie: zo kunnen we het rijden van Zoe Bäckstedt wel omschrijven op het WK voor beloften vrouwen. De nog altijd maar 19-jarige Britse reed al in de eerste ronde weg van de tegenstand en soleerde vervolgens naar de wereldtitel.

Bäckstedt moest vorig jaar op het WK voor beloften nog genoegen nemen met de tweede plaats, achter Shirin van Anrooij, en dus stond er wel wat druk op de ketel voor het Britse multitalent. “Ik ben over the moon“, waren haar eerste woorden in het flashinterview na afloop. “Ik was best een beetje nerveus voor de start.”

“Ik heb een heel goed veldritseizoen achter de rug en dat wilde ik vandaag beëindigen met een wereldtitel. Ik ben zo blij dat het is gelukt” aldus Bäckstedt, die een ideaal parcours kreeg voorgeschoteld in Tábor. “‘Het was een heel zware wedstrijd. Ik zit van top tot teen onder de modder. Er waren punten dat je bijna tot stilstand kwam. Dat maakte het heel erg leuk.”

Bäckstedt werd op het eindpodium vergezeld door thuisfavoriete Kristyna Zemanová (goed voor zilver) en de Nederlandse Leonie Bentveld, die de bronzen medaille kreeg omgehangen.