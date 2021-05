Wereldkampioene puntenkoers Elinor Barker aangereden door auto

De Britse baanrenster Elinor Barker is vorige week tijdens een trainingsritje aangereden door een auto. De automobilist is daarna doorgereden. Op social media roept de wereld- en olympisch kampioene haar medeweggebruikers op om beter naar fietsers om te kijken.

Barker voelt zich behoorlijk opgelucht dat ze inmiddels weer normaal kan trainen. “Vorige week ben ik tijdens een trainingsritje door een auto aangereden. Een bestuurder stopte niet bij een rotonde, reed recht op me in en nam zelfs niet even de tijd om te kijken of ik oké was. Ik ben me ervan bewust dat het gelukkig niet erger was. Ik had een paar kleine verwondingen en kon nog geen week niet trainen.”

“Tegelijker maak ik me zorgen dat ik na bijna vijf jaar trainen voor de Olympische Spelen, de weg moet delen met iemand die daar zomaar een einde aan had kunnen maken, omdat ze niet even kunnen wachten. Waarschijnlijk zeg ik hier niets geks, omdat mijn meeste volgers zelf ook fietsen zijn en dit wel weten: maar twee seconden wachten om te kijken of er een wielrenner aankomt, is echt niet te veel gevraagd. Niet wachten kan iemand verwonden”, aldus de Britse.