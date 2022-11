Wereldkampioene Puck Pieterse is klasse apart tijdens EK veldrijden, brons voor Van Anrooij

Puck Pieterse heeft in Namen het EK veldrijden voor beloften vrouwen 2022 op haar palmares geschreven. De wereldkampioene van Alpecin-Deceuncink was een klasse apart op het zware Waalse parcours. Op vijftig seconden achterstand eindigde de sterke Française Line Burquier als tweede. Het brons kwam op naam van Shirin van Anrooij.

De kopstart was zoals zo vaak dit seizoen voor Marie Schreiber. De eerstejaars belofte uit Luxemburg vertrok als een raket en niemand had daarop echt een antwoord. De Europees en wereldkampioene bij de junioren van vorig seizoen Zoe Backstedt was de eerste die kon oversteken, kort gevolgd door Pieterse. Shirin van Anrooij had haar start compleet gemist en moest vanuit het achterveld plekken goed maken.

In de steile en technische afdaling richting de kasseien, ging Backstedt hard voorover. Ze kwam daarbij met haar knie op de stenen terecht. Daardoor ontstond er een breukje tussen Pieterse, Schreiber en de rest van het veld. De Luxemburgse bleek al snel niet opgewassen tegen de Nederlandse wereldkampioene. Voor de eerste doorkomst moest Schreiber haar concurrente al laten gaan, waardoor Pieterse vleugels kreeg.

Sterke Française houdt Van Anrooij van zilver

Vanuit de achtergrond kwam Van Anrooij terug bij de Luxemburgse, samen met Line Burquier uit Frankrijk. Die laatste voelde zich als lichtgewicht als een vis in het water op de klimmetjes, waar ze Van Anrooij steevast onder druk zette. De Française pakte – net als Pieterse, die dat steeds met veel technisch vernuft op haar bovenbuis deed – de steile afdeling steeds voorbeeldig, waar Van Anrooij steeds koos voor naar beneden lopen.

De Nederlandse kon Burquier lange tijd in het zicht houden, maar haar verzet brak in de slotronde. De Française – regerend nationaal kampioene bij de elite – reed zodoende sterk en met een bijzonder vlakke race naar het zilver. Van Anrooij kwam in de laatste ronde nog ten val op de kenmerkende schuine kant in Namen, illustratief voor haar cross. Ze kwam er nergens echt in en zag daardoor het zilver helemaal in rook op gaan.

Geen verhaal voor Pieterse, die daarvoor met een wheelie al haar nieuwe titel gevierd had. Ze was zondagvoormiddag een klasse apart in Namen. We gaan haar overigens niet zien in haar Europese trui, omdat deze ondergeschikt is aan haar regenboogtrui. Bovendien rijdt Pieterse normaal gesproken altijd bij de elite vrouwen. Dat doet ook Fem van Empel. Zij werd zaterdag Europees kampioene bij de elite, maar hoort eigenlijk nog in deze categorie thuis.

EK veldrijden 2022 in Namen, beloften vrouwen

Puck Pieterse in 49m02s

Line Burquier +50s

Shirin van Anrooij +1m27s

4. Marie Schreiber +1m41s

5. Zoe Backstedt +1m53s

6. Amandine Fouquenet +2m39s

7. Leonie Bentveld +2m50s

8. Kristyna Zemanová +3m27s

9. Lauriane Duraffourg +4m08s

10. Olivia Onesti +4m31s

16. Kiona Crabbé +6m14s

21. Iris Offeren +7m58s

24. Julie Brouwers +8m22s

25. Sterre Vervloet +8m37s

27. Febe De Smedt

28. Femke Gort

