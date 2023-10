Zeger Schaeken • maandag 2 oktober 2023 om 14:45

Wereldkampioene Fem van Empel duikt dit weekend al het veld in

Fem van Empel zal aanstaande zondag haar eerste cross van het veldritseizoen betwisten. De wereldkampioene rijdt de eerste Belgische wedstrijd op de agenda, de Exact Cross in Beringen. Van Empel wist die wedstrijd vorig jaar nog te winnen.

Voor die overwinning moest Van Empel vorig jaar wel nog zeer diep gaan. Op het lastige parcours op en rond de mijnterril raakte ze niet van Lucinda Brand af, waarna de twee het in een sprint à deux uitvochten. Van Empel toonde haar snelle benen en knalde naar haar tweede zege van het seizoen. Een aantal maanden later waren dat zestien zeges, waaronder een Europese en wereldtitel.

Na het veldritseizoen trok Van Empel richting de weg, waar ze zich ook liet zien. Zo won ze een rit in de Tour de l’Avenir Femmes en werd ze elfde bij haar debuut in de Giro Donne, tevens haar eerste grote ronde. Verder werd de renster van Jumbo-Visma ook Nederlands kampioene gravel. Afgelopen zondag werd ze nog tweede op het Europees kampioenschap gravel.

Ondanks de drukke laatste maanden, komt er geen rustperiode voor Van Empel. De Nederlandse renster zal na de cross in Beringen gewoon verder blijven crossen. De Wereldbeker in Waterloo staat in principe dus ook op haar kalender.