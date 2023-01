Wereldkampioen Tom Pidcock moet passen voor X2O-cross in Herentals

De crossliefhebbers krijgen dinsdag in Herentals toch geen nieuwe sportieve strijd voorgeschoteld tussen de ‘Grote Drie’. Tom Pidcock zal namelijk niet aan de start verschijnen van de X2O-manche. De wereldkampioen heeft nog te veel last van de naweeën van zijn val in Baal.

Tom Pidcock leek zondag op weg het nieuwe jaar met een klinkende overwinning te beginnen, maar in de slotronde van de X2O Trofee in Baal ging het toch nog mis. De wereldkampioen veldrijden maakte op het wasbord een sprong, maar na de landing raakte hij niet meer in het juiste spoor. Met een grote zwieper belande hij in de doeken.

Met hulp van het publiek kon hij weer snel op zijn fiets stappen, maar zijn voorsprong op Michael Vanthourenhout en Eli Iserbyt was verdwenen. Eventjes leek hij zich nog te kunnen herpakken, maar het tempo van Iserbyt en Vanthourenhout bleek toch te hoog te liggen. Bij het passeren van de finish was duidelijk zichtbaar dat zijn linkerscheenbeen flink geraakt was.

“Het is beter om nu even rust in te bouwen”

De 23-jarige renner van INEOS Grenadiers heeft, een dag na zijn val, nog te veel last van de naweeën. “Zijn been staat heel dik. Het is beter om nu even rust in te bouwen”, laat zijn ploegleider Kurt Bogaerts weten aan Het Nieuwsblad. Pidcock zal nu normaal gesproken nog maar één keer in actie komen in het veld. De Brit neemt op 22 januari deel aan de Wereldbeker van Benidorm, maar past voor het WK in Hoogerheide op zondag 5 februari.