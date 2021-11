Wereldkampioen Pim Ronhaar kwam er niet aan te pas op EK veldrijden

Pim Ronhaar kon met de regenboogtrui aan geen vuist ballen op het EK veldrijden in eigen land. De huidige wereldkampioen veldrijden bij de beloften eindigde als tiende. “Ondanks een goede start, kwam ik er al snel achter dat het niet mijn dag was”, vertelde hij na afloop aan onder meer WielerFlits.

“Ik ben met mijn neus tegen de muur gestoten”, denkt de jongeling uit Hengelo. “Ik ging in het begin iets te hard van stapel. Maar dat is nu eenmaal hij ik een cross graag wil rijden. Voor hetzelfde geld rijd je wel met een paar man weg. Maar zaterdag reden we met negen rond en dat is gewoon rot. De sterkste heeft ook gewonnen (Ryan Kamp, red.). So be it.”

Ronhaar hing steeds aan de rekker, maar op de voorlaatste keer kasseienklim probeerde hij de rest toch onder druk te zetten. “Het was alles of niets, maar er zat niets meer op. Je weet dat alleen nooit. Wie weet lukt het toch om een gaatje te creëren, maar ze lieten me niet rijden en ik kon ook niet wegkomen. Toen was bij mij helemaal het beste er vanaf.”

En dus is de conclusie niet mals: een ‘klote’ wedstrijd. “Ik vond het ook meer een criterium dan een cross”, aldus Ronhaar. “Ik doe dat niet graag. Maar dat hoort er ook bij. Het viel bij de doorkomst aan de finish ook steeds stil, omdat de wind op de kop stond. Daardoor kwam ook steeds weer alles samen. Staat de wind anders, dan krijg je ook een andere koers.”