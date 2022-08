Wereldkampioen Letizia Paternoster breekt sleutelbeen op EK baanwielrennen

Letizia Paternoster heeft haar sleutelbeen gebroken bij een valpartij op het EK baanwielrennen in München. De Italiaanse, wereldkampioene op de afvalkoers, kwam zaterdag hard ten val op datzelfde onderdeel tijdens het Europees kampioenschap.

“Ik ga proberen te lachen en denken aan de aankomende doelen, want helaas heb ik mijn sleutelbeen op drie plaatsen gebroken en ben ik hard op mijn hoofd gevallen. Ik wil iedereen bedanken voor de berichten”, schrijft de 23-jarige Paternoster, die tijdens de afvalkoers in aanraking kwam met een Poolse en zo hard op de wielerbaan viel, op social media.

Ze moest daarna minutenlang verzorgd worden door het medische personeel en werd uiteindelijk per brancard afgevoerd uit de sporthal, waar speciaal voor dit EK een wielerbaan van 200 meter is neergelegd. Nadat de koers weer hervat was, greep Lotte Kopecky goud op de afvalkoers voor Pfeiffer Georgi en Mylene de Zoete.