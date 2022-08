Lotte Kopecky pakt goud in afvalkoers op EK baan, brons voor De Zoete en Eefting

Op dag twee van het EK baanwielrennen stonden er vijf finales op het menu. De 500 meter tijdrit (v), de individuele achtervolging (v en m), de afvalkoers (v) en de scratch (m). Emma Hinze, Mieke Kröger en Nicolas Heinrich zorgden voor een Duits feestje met drie gouden medailles. Lotte Kopecky pakte goud op de afvalkoers, waar Mylene de Zoete brons behaalde. Iuri Leitão won de laatste gouden medaille van de avond in de scratch, Roy Eefting bezorgde Nederland nog een bronzen medaille.

In de individuele achtervolging gingen alle medailles naar Duitse en Italiaanse coureurs. Bij de vrouwen verraste Mieke Kröger met de snelste tijd. De afscheidnemende Lisa Brennauer moest tevreden zijn met plek twee, de Italiaanse Vittoria Guazzini werd derde. Duitsland boven, dat was ook het geval bij de mannen. Nicolas Heinrich greep met overmacht de Europese titel voor Italianen Davide Plebani en Manlio Moro.

Nog een keer Duitsland in de 500 meter tijdrit

Eerder op de avond werd er ook de 500 meter tijdrit gereden. Daarin was andermaal de Europese titel weggelegd voor een Duitse, Emma Hinze. De 24-jarige Hinze won overtuigend voor Oekraïense Olena Starikova en Italiaanse Miriam Vece. De Duitse werd als juniore al eens Europees kampioen in de korte discipline. Als elite renster is het haar eerste gouden medaille op een EK.

Afvalkoers en scratch als toetje

De avond werd afgesloten met de afvalkoers voor vrouwen en de scratch voor mannen. De afvalkoers bij vrouwen begon in mineur met een aantal zware valpartijen. Wereldkampioene Letizia Paternoster moest zelfs lang verzorgd worden, waarna ze op een brancard de wielerbaan in München moest verlaten. Na de herstart ging het uiteindelijk om een strijd tussen Mylene de Zoete, Pfeiffer Georgi en Lotte Kopecky. De Zoete had uiteindelijk niets meer in haar tank, waardoor Georgi en Kopecky in de laatste rondes om het goud streden. Kopecky bleek daarin ongenaakbaar.

In de afsluitende scratch voor mannen won Iuri Leitão overtuigend. De 24-jarige Portugees verlengde zijn Europese titel door maar liefst twee ronden te nemen. Moritz Malcharek probeerde in de slotfase nog een ronde te nemen, maar de Duitser slaagde daar niet in. Wel bleef hij het peloton voor, waardoor hij zilver won. Roy Eefting won daarachter de sprint in het peloton, wat hem een bronzen medaille bezorgde.