Wereldkampioen Bisiaux wil Van der Poel en Van Aert achterna

Video

Léo Bisiaux was dit seizoen in het veld al de dominante factor in de juniorencategorie, maar zondag volgde in Hoogerheide de ultieme bekroning met de wereldtitel. De Fransman is echter ook een talentvolle wegwielrenner en spiegelt zich dan ook aan Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Dat vertelde hij na zijn winnende race voor de camera van WielerFlits.

De bijna 18-jarige Bixiaux, de beloftevolle renner viert later deze maand zijn achttiende verjaardag, wist zondag de Franse WK-droogte te doorbreken. Bisiaux is de opvolger van Clément Venturini, die in 2011 de laatste Franse wereldkampioen was in de juniorencategorie. “Ik ben echt heel erg blij. Het was een zware koers, maar de benen voelden erg goed aan.”

“De beklimming naar de tweede materiaalpost was erg lastig en daar ontstonden dan ook de verschillen. Ik voelde me erg goed op dit gedeelte van het parcours. Ik kon twintig seconden uitlopen op Senna Remijn en wist de voorsprong vervolgens vast te houden.”

De grote vraag is of multitalent Bisiaux in de cross blijft, of op een gegeven moment de overstap zal maken naar de weg. “Ik ben goed in beide disciplines. Je ziet dat Van der Poel en Van Aert de twee disciplines combineren. Dat is voor mij denk ik ook mogelijk”, is de Fransman duidelijk.