Wereldbekerkalender 2021-2022: 14 van de 16 data zijn ingevuld

De wereldbekerkalender voor het veldritseizoen 2021-2022 telt volgend jaar zestien manches. Veertien data zijn al ingevuld. De crossers beginnen met drie manches in de Verenigde-Staten, de laatste manche is in Hoogerheide.

Voor de eerste manches moeten de renners in oktober de oversteek maken naar de Verenigde-Staten. In Waterloo staat de eerste Wereldbeker van het seizoen op het programma, gevolgd door crossen in Fayetteville en Iowa. De eerste wereldbekermanche op Europese bodem is op 24 oktober in Zonhoven.

Momenteel staan er zes Belgische wereldbekercrossen op het programma, met naast Zonhoven ook Overijse, Koksijde, Antwerpen, Namen en Dendermonde. Er zal volgend seizoen ook worden gekoerst in Frankrijk (Besançon en Flamanville), Tsjechië (Tábor) en Nederland (Hulst en Hoogerheide).

Over de wereldbekermanches van 5 en 12 december is voorlopig nog niks bekend. Deze winter kregen de veldrijders, vanwege de coronapandemie, te maken met een beperkte wereldbekerkalender van slechts vijf manches. Wout van Aert en Lucinda Brand wonnen het eindklassement.

Wereldbekerkalender 2021-2022

10 oktober 2021: Wereldbeker Waterloo

13 oktober 2021: Wereldbeker Fayetteville

17 oktober 2021: Wereldbeker Iowa

24 oktober 2021: Wereldbeker Zonhoven

31 oktober 2021: Wereldbeker Overijse

14 november 2021: Wereldbeker Tábor

21 november 2021: Wereldbeker Koksijde

28 november 2021: Wereldbeker Besançon

5 december 2021: Moet nog worden ingevuld

12 december 2021: Moet nog worden ingevuld

18 december 2021: Wereldbeker Antwerpen

19 december 2021: Wereldbeker Namen

26 december 2021: Wereldbeker Dendermonde

2 januari 2022: Wereldbeker Hulst

16 januari 2022: Wereldbeker Flamanville

23 januari 2022: Wereldbeker Hoogerheide