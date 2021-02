Fayetteville organiseert Wereldbeker veldrijden, als generale repetitie voor WK

Fayetteville zal op woensdag 13 oktober een Wereldbeker veldrijden organiseren, zo heeft de UCI vandaag bekendgemaakt. De wereldbekermanche dient als generale repetitie voor het komende WK veldrijden (29-30 januari 2022) in Fayetteville.

De renners krijgen in oktober dus de kans om het parcours in wedstrijdverband te verkennen. Brook Watts, de grote man achter de cross in Fayetteville, spreekt van een ‘uniek parcours.’ “Ik kan met vertrouwen zeggen dat geen enkele cross in de Verenigde-Staten te vergelijken is met onze wedstrijd. We hebben zestien maanden gewerkt aan het parcours.”

“We hebben met elke meter getracht om de schitterende bergachtige omgeving van Fayetteville zo goed mogelijk uit de verf te laten komen. Er zijn uitdagende hindernissen, een lange slopende beklimming met een off-camber sectie en een ‘loopklim’. Bovendien is het voor toeschouwers eenvoudig om langs het parcours te lopen.”

Eerder werd al duidelijk dat er al drie Amerikaanse manches zijn ingepland voor komend veldritseizoen, respectievelijk op 10, 13 en 17 oktober 2021. Gestart wordt op 10 oktober in Waterloo (Trek CX), een week later is dus Fayetteville aan de beurt.