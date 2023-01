Wereldbeker Zonhoven voor mannen niet live op tv in Nederland

De Wereldbeker van Zonhoven is een traditie in het veldrijden en het decor voor een van de laatste duels tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert dit veldritseizoen, maar toch is de cross in Nederland niet live te zien op televisie.

De wereldbekermanche in Zonhoven is namelijk niet te volgen via Sporza en Eurosport 1 en 2 en de NOS geven de voorkeur aan andere sporten. Op Eurosport is deze middag biatlon (een wereldbekermanche in het Sloveense Pokljuka) en snooker (de openingswedstrijd van The Masters, een van de drie ‘Triple Crown’ Events’ in het snooker) te zien.

De NOS geeft dan weer de voorkeur aan het schaatsen. Vandaag staat in het Noorse Hamar namelijk de slotdag van het EK allround bij de vrouwen en mannen op het programma.

De Wereldbeker van Zonhoven voor mannen is wel live te zien via Eurosport.nl, GCN+ of Discovery+. De vrouwenwedstrijd is overigens wel gewoon live te volgen op televisie: Eurosport 1 schakelt in om 13.30 uur.