Wereldbeker veldrijden in Zonhoven afgelast

De veldrit van Zonhoven gaat dit jaar niet door, hebben organisatie en de gemeente Zonhoven besloten. De cross met de befaamde Kuil van Zonhoven zou dit jaar deel uitmaken van de Wereldbeker.

Door de toetreding tot de Wereldbeker van de UCI liggen de kosten hoger voor de organisatie. “Die hogere kostprijs is onder andere gerelateerd aan de licentiekosten om het Wereldbekerstatuut toegewezen te krijgen en aan het hogere prijzengeld. Dat is geen probleem als je hier weer een volle kuil hebt zoals normaal het geval is”, vertelt Christophe Impens van Golazo.

“Maar zonder de inkomsten uit ticketverkoop, publiekscatering en VIP-arrangementen, is dat plots een heel ander verhaal. Dat kan je eigenlijk alleen maar compenseren als bijvoorbeeld de lokale overheid dat gat kan toerijden. We hebben daar goede gesprekken over gehad met de Gemeente Zonhoven en naar oplossingen gezocht, maar ook voor de gemeente zou die inspanning te groot geweest zijn”, aldus Impens.

De organisatie en de gemeente mikken nu op de winter van 2021-2022 om de Wereldbeker-cross van Zonhoven weer te organiseren.

Wereldbeker veldrijden 2020-2021

01-11-2020: Overijse (België)

15-11-2020: Tabor (Tsjechië)

22-11-2020: Koksijde (België)

29-11-2020: Besançon (Frankrijk)

06-12-2020: Dendermonde (België)

13-12-2020: Zonhoven (België)

20-12-2020: Namen (België)

27-12-2020: Diegem (België)

03-01-2021: Hulst (Nederland)

17-01-2021: Villars (Zwitserland)

24-01-2021: Hoogerheide (Nederland)

Golazo: “Alle andere Golazo-crossen gaan gereden worden” “Het goede nieuws voor de crossfans en de renners is dat we wel kunnen bevestigen dat alle andere crossen waar Golazo voor instaat zullen gereden worden. Ook als dat tot het einde van het seizoen allemaal achter gesloten deuren moet, waar we nu wel echt rekening mee houden”, benadrukt Christophe Impens. Dat gaat om de crossen van Beringen (Ethias Cross), Oudenaarde (Trofee Veldrijden), Niel (Superprestige), Leuven (Ethias Cross), Kortrijk (Trofee Veldrijden), Antwerpen (Trofee Veldrijden), Namen (Wereldbeker), Loenhout (Trofee Veldrijden), Bredene (Ethias Cross), Baal (Trofee Veldrijden), Hamme (Trofee Veldrijden), Lille (Trofee Veldrijden), Eeklo (Ethias Cross), Brussel (Trofee Veldrijden) en Sint-Niklaas (Waaslandcross).