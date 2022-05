Wereldbeker veldrijden in Benidorm heeft parcours klaar

Op 23 januari 2023 is Benidorm voor het eerst in de geschiedenis gaststad van een Wereldbeker veldrijden. De organisatoren hebben intussen hun parcours klaar. Een omloop van drie kilometer gespreid over twee zones: een stadspark en een bos. “Renners zullen beroep moeten doen op zowel hun technische vaardigheden, kracht als uithoudingsvermogen.”

Na meer dan elf jaar (december 2011) keert de Wereldbeker veldrijden terug naar Spanje. De cross in Benidorm – 22 januari 2023 – wordt de voorlaatste manche van het regelmatigheidscriterium, dat een week later wordt afgesloten in het Franse Besançon. Doel van overkoepelend organisator Flanders Classics is om de renners een eventuele stage in Spanje te laten combineren met deze cross aan de Costa Blanca.

Vandaag hebben ze in Benidorm hun parcours voorgesteld. En nee, het wordt niet de zoveelste zand- of strandcross. De organisatoren kozen voor een omloop in een stadspark en een bos, één tot maximum anderhalve kilometer landinwaarts. De lokale organisator ontwierp de omloop samen met een afvaardiging van Flanders Classics en Felipe Orts, de Spaanse nummer één in het veld.

Het parcours situeert zich in twee zones. Er wordt gestart in het Parque de Foietes (centraal op de afbeelding), een stadspark met grasondergrond waarin best wat hoogteverschillen zijn, maar waar de crossers vooral hun technische vaardigheden zullen moeten aanspreken. In het persbericht is ook sprake van een aantal hellingen, maar dat moeten we toch met een korreltje zout nemen, al bij al wordt het sowieso een snelle cross.

Vanuit het Parque de Foietes gaat het naar het bos Parque del Moralet (helemaal boven de afbeelding), waar kracht belangrijker is door wat extra klauterwerk. “Het wordt zeker geen klimcross”, benadrukt Chris Mannaerts van Flanders Classics. “Maar het af te werken hoogteverschil zal na verloop van tijd wel in de benen kruipen. Het wordt echt wel een aantrekkelijk rondje, inclusief een zandbak en een aantal schuine kanten.”

Felipe Orts noemt de omloop ‘veeleisend’. “Dit parcours is enerzijds uniek, anderzijds heeft het alles wat een moderne veldrit nodig heeft. Trappen, een zandbak, een balkenpassage,… Er zijn voldoende hindernissen zodat het publiek veel plezier zal beleven aan de wedstrijden.”