maandag 29 januari 2024 om 17:59

Wereldbeker veldrijden 2023-2024: Alvarado en Iserbyt zijn de grote winnaars

Afgelopen zondag kwam er in Hoogerheide een einde aan de Wereldbeker 2023-2024. Bij de vrouwen ging Ceylin del Carmen Alvarado er met de hoofdprijs vandoor, bij de mannen was Eli Iserbyt de grote man. WielerFlits zet alles nog eens op een rij.

Bij de vrouwen werd de Wereldbeker dit veldritseizoen nog maar eens volledig gedomineerd door de Nederlandse vrouwen. Sterker: geen enkel ander land wist deze winter een wereldbekermanche te winnen. Fem van Empel was de vrouw met de meeste overwinningen: de huidige wereldkampioene won – met Waterloo, Maasmechelen, Antwerpen, Benidorm en Hoogerheide – vijf van de veertien manches.

Van Empel speelde echter niet mee om de eindzege, aangezien de renster van Visma | Lease a Bike in zeven manches helemaal niet aan de start verscheen. De eindoverwinning ging uiteindelijk naar een landgenote van Van Empel: Ceylin del Carmen Alvarado. De Rotterdamse met Dominicaanse roots won in Dendermonde, Troyes en Namen en haalde nog eens zeven podiumplaatsen.

Het bleek genoeg om Puck Pieterse (winnares in Gavere, Hulst en Zonhoven) en Lucinda Brand (Dublin en Flamanville) achter zich te houden. Alvarado, Van Empel, Pieterse en Brand bleken de vier veelwinnaars in de afgelopen Wereldbeker, maar ook Manon Bakker wist één keer te zegevieren. De renster van Crelan-Corendon won verrassend in de sneeuw van Val di Sole.





Bij de mannen waren de Nederlanders ook dominant, maar ging de eindzege naar een Belg. Eli Iserbyt wist voor de tweede keer in zijn carrière het belangrijkste regelmatigheidsklassement te winnen. De renner van Pauwels Sauzen-Bingoal was over een heel seizoen zeer constant, en won bovendien ook in Troyes en Flamanville. Na Sven Nys is Iserbyt nu de tweede crosser die twee keer de drie klassementen in het veldrijden weet te winnen.

Iserbyt werd op het eindpodium vergezeld door Joris Nieuwenhuis en Pim Ronhaar. De twee renners van Baloise Trek Lions kenden een zeer goede wereldbekercampagne. Nieuwenhuis was de sterkste in de sneeuw van Val di Sole, Ronhaar won met Dendermonde en Dublin zelfs twee wereldbekerproeven. De man met de meeste overwinningen, is echter Mathieu van der Poel. De wereldkampioen reed dit seizoen slechts zes wereldbekers, maar won er wel vijf.

Verder was er nog succes voor de jonge Thibau Nys (in de openingsmanche in Waterloo), Lars van der Haar (Maasmechelen), Wout van Aert (Benidorm) en Tom Pidcock (Namen). Die laatste wist als enige niet-Belg of Nederlander een Wereldbeker te winnen.