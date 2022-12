Wereldbeker Val di Sole is ook dit jaar weer iets voor de sneeuwduivels

Aankomende zaterdag staat in het Italiaanse Val di Sole een nieuwe manche in de Wereldbeker op het programma. De renners mogen zich, net als vorig jaar, opmaken voor een heuse sneeuwcross. Het parcours is enkele dagen voor de cross al met een dikke laag sneeuw bedekt en dat zal, volgens de laatste weersvoorspellingen, ook niet veranderen.

De enige Italiaanse wereldbekermanche vindt dit jaar plaats op dezelfde locatie als vorig jaar: rondom de San Leonardo meren in Vermiglio aan de voet van de Passo del Tonale, op zo’n 1.200 meter boven zeeniveau. De cross ligt op ongeveer twee uur van de luchthavens van Bergamo en Verona, en ongeveer anderhalf uur van de luchthaven van Bolzano.

De crossers die de moeite nemen om af te zakken naar Italië, krijgen zaterdag een echte sneeuwcross voorgeschoteld. Dat blijkt wel uit enkele afbeeldingen die de organisatie heeft gedeeld via social media. Bij de mannen is het uitkijken naar onder meer Mathieu van der Poel, wereldbekerleider Laurens Sweeck en Eli Iserbyt. Bij de vrouwen verwachten we opnieuw een duel tussen Fem van Empel en Puck Pieterse.

CX 🫱🏻‍🫲🏽 Snow. What a beautiful match 🤩. Those white mountains are looking forward to receive the #CXWorldCup peloton on Saturday! ⛄ pic.twitter.com/pB50FlSVUT — UCI Cyclo-cross World Cup (@UCIcyclocrossWC) December 13, 2022

Vorig jaar ging de zege bij de vrouwen naar Marianne Vos, terwijl Wout van Aert de beste was bij de mannen. De twee renners van Jumbo-Visma zijn er dit jaar echter niet bij in Val di Sole.