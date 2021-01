Wereldbeker Overijse schrapt junioren- en beloftencrossen

Slecht nieuws voor de junioren en beloften in het veldrijden: de UCI heeft vandaag laten weten dat de organisatie van de wereldbekercross in Overijse (24 januari) geen junioren- en beloftenwedstrijden zal organiseren.

De organisatie is vanwege de huidige coronapandemie genoodzaakt om de jeugdcrossen te schrappen. De wedstrijden voor elitevrouwen en elitemannen gaan wel gewoon door. De UCI moest eerder al een streep zetten door de wereldbekermanches voor junioren en beloften in Namen, Dendermonde en Hulst.

De UCI hoopt wel dat de junioren en beloften later deze maand kunnen meedoen aan het WK in Oostende (30-31 januari). Dat is nog niet honderd procent zeker, maar het ziet er ruim twee weken voor het WK wel goed uit.

De UCI bepaalde onlangs de quota voor het WK veldrijden in Oostende. In laatste instantie is een wijziging doorgevoerd en die levert zowel de Belgische als de Nederlandse selectie een extra plekje op bij de junioren én beloften. Die waren in eerste instantie benadeeld omdat ze er niet bij waren in de Wereldbeker in Tábor.